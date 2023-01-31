Яке завтра свято - 1 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
У цей день у світі відзначаються Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (ООН), Китайский Новий рік, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, День "Змініть свій пароль", День десерту кейк-поп, Міжнародний день білого вина "Фурмінт".
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День штату Техас, День відважних старух, День автострахування, День тренерів афроамериканців, День темного шоколаду, День змії, День вставання, День прикраси цукерками, День свободи, День пирога "Запечена Аляска",
- у В'єтнамі — В'єтнамський Новий рік "Тет Нгуєн Дан",
- на Маврикії — День скасування рабства,
- в Руанді — День героїв
Яке релігійне свято 1 лютого
Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять святого Макарія, його ще називають Весноуказателем. У народі його вважали цілителем від багатьох хвороб.
Хто святкує іменини
- Федір,
- Макар,
- Сава,
- Антон,
- Арсен
Цей день в історії
- 1958 — Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку.
- 1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини".
- 1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання.
- 1992 — російсько-американська декларація про завершення "холодної війни".
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.
- 1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.
- 2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.
- 2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.
- 2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.
Народні прикмети та традиції
- Ясний день або відлига — до ранньої весни.
- Заметіль, що почалася в цей день, триватиме до березня.
- Яка погода 1 числа — таким і весь лютий буде.
- Зоряне небо — до затяжної зими.
Що не можна робити 1 лютого
- Не варто лихословити та погано думати про інших у цей день.
- Сьогодні не варто сваритися та ображати ближніх.
- Нині не можна надто багато їсти та зловживати алкоголем.
- Цього дня не варто виходити з дому пізно ввечері.
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