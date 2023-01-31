Яке завтра свято - 1 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять святого Макарія

У цей день у світі відзначаються Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (ООН), Китайский Новий рік, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, День "Змініть свій пароль", День десерту кейк-поп, Міжнародний день білого вина "Фурмінт".

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День штату Техас, День відважних старух, День автострахування, День тренерів афроамериканців, День темного шоколаду, День змії, День вставання, День прикраси цукерками, День свободи, День пирога "Запечена Аляска",

у В'єтнамі — В'єтнамський Новий рік "Тет Нгуєн Дан",

на Маврикії — День скасування рабства,

в Руанді — День героїв

Яке релігійне свято 1 лютого

Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять святого Макарія, його ще називають Весноуказателем. У народі його вважали цілителем від багатьох хвороб.

Хто святкує іменини

Федір,

Макар,

Сава,

Антон,

Арсен

Цей день в історії

1958 — Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку.

1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини".

1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання.

1992 — російсько-американська декларація про завершення "холодної війни".

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.

1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.

2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.

2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Народні прикмети та традиції

Ясний день або відлига — до ранньої весни.

Заметіль, що почалася в цей день, триватиме до березня.

Яка погода 1 числа — таким і весь лютий буде.

Зоряне небо — до затяжної зими.

Що не можна робити 1 лютого