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Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

31 січня 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 1 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня
Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять святого Макарія
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У цей день у світі відзначаються Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин (ООН), Китайский Новий рік, День Робінзона Крузо, Всесвітній день хіджабу, День "Змініть свій пароль", День десерту кейк-поп, Міжнародний день білого вина "Фурмінт".

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День штату Техас, День відважних старух, День автострахування, День тренерів афроамериканців, День темного шоколаду, День змії, День вставання, День прикраси цукерками, День свободи, День пирога "Запечена Аляска",
  • у В'єтнамі — В'єтнамський Новий рік "Тет Нгуєн Дан",
  • на Маврикії — День скасування рабства,
  • в Руанді — День героїв

Яке релігійне свято 1 лютого

Православна церква 1 лютого вшановує пам'ять святого Макарія, його ще називають Весноуказателем. У народі його вважали цілителем від багатьох хвороб. 

Хто святкує іменини

  • Федір,
  • Макар,
  • Сава,
  • Антон,
  • Арсен

Цей день в історії

  • 1958 — Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку.
  • 1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини".
  • 1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання.
  • 1992 — російсько-американська декларація про завершення "холодної війни".
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.
  • 1994 — набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.
  • 2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.
  • 2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.
  • 2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Народні прикмети та традиції

  • Ясний день або відлига — до ранньої весни.
  • Заметіль, що почалася в цей день, триватиме до березня.
  • Яка погода 1 числа — таким і весь лютий буде.
  • Зоряне небо — до затяжної зими.

Що не можна робити 1 лютого

  • Не варто лихословити та погано думати про інших у цей день.
  • Сьогодні не варто сваритися та ображати ближніх.
  • Нині не можна надто багато їсти та зловживати алкоголем.
  • Цього дня не варто виходити з дому пізно ввечері.

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