Простой психологический тест раскроет личность за 30 секунд

Как раскрыть личность за 30 секунд: простой тест
28 июня 2023 07:15
На характер человека указывает, какой рисунок он изобразит в кругу. Фото: google
Психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере. Особенно ярко проявит черты личности тест "Круг".
Сначала нарисуйте на листе круг и без особых раздумий изобразите что-нибудь на его основе. Читайте выводы о варианте картинки, которая у вас получилась.
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