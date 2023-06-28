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Как раскрыть личность за 30 секунд: простой тест

28 июня 2023 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Простой психологический тест раскроет личность за 30 секунд
На характер человека указывает, какой рисунок он изобразит в кругу. Фото: google
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере. Особенно ярко проявит черты личности тест "Круг".

Сначала нарисуйте на листе круг и без особых раздумий изобразите что-нибудь на его основе. Читайте выводы о варианте картинки, которая у вас получилась.

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Раньше мы предлагали пройти быстрый психологический тест, чтобы узнать, что мешает вашему счастью.

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