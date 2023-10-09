А вы знаете, как чистить белые грибы? Список ошибок, которые нельзя допускать

Грибник чистит свой лесной "улов". Фото: dreamstime.com

Продолжается осенний сезон сбора лесных грибов. Наибольшей популярностью у грибников, конечно, пользуются белые грибочки, ведь у них удивительные вкусовые качества и утонченный аромат, который ни с чем не спутаешь.

Рассказываем, как не допустить ошибки и правильно очистить и обработать белые грибы, чтобы лесной "улов" был вкусным, полезным и безопасным к употреблению.

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Как правильно чистить белые грибы

Опытные грибники советуют соблюдать следующие правила при сборе белых грибов в лесу:

после того, как выкрутили грибочек из грибницы, тщательно осмотрите его на наличие видимых повреждений, следов от насекомых или гнили;

удалите нижнюю часть, на которой больше грязи;

место среза осматривают на наличие ходов от червей. Если они в большом количестве, гриб лучше выбросить;

осмотрите нижнюю часть шляпки, в ней часто находятся мелкие насекомые, черви и остатки их жизнедеятельности;

избавьтесь от хвои, мха и травы.

После этих этапов гриб можно смело класть в корзину.

Девушка очищает белые грибы в лесу. Фото: rubryka.com

Как очищать и мыть белый гриб дома:

если вы не собираетесь сушить белый гриб, по прибытии домой сразу промойте под проточной водой свой "улов";

можно воспользоваться маленькой щеткой, например зубной, для того чтобы лучше очистить гриб от песка и другой грязи;

если в лесу ножка обрезана некачественно, дополнительно срезают небольшую нижнюю часть и очищают щеткой от загрязнений;

ни в коем случае не замачивайте белые грибы в воде, это только навредит вкусу и структуре продукта, а также "вымоет" полезные вещества;

белые грибы в воде, это только навредит вкусу и структуре продукта, а также "вымоет" полезные вещества; грибы, промытые под проточной водой сушат с помощью полотенца или бумаги.

Помните, моют только белые грибы, которые будут использованы для варки, жарки или маринования.

Как чистить белый гриб для сушки:

нельзя мочить гриб, он быстро впитывает влагу, так что качественно высушить его уже не получится;

продукт тщательно очищают от грязи с помощью щетки;

протирают тряпкой или влажным полотенцем.

Очищает белые грибы. Фото: google.com

Как правильно провести тепловую обработку белого гриба

Белый гриб безопасен и не содержит отравляющих или токсичных веществ. Однако, чтобы перестраховаться, производят термическую обработку.

Недостатком метода является утрата вкусовых и полезных качеств продукта. Также они могут потерять запах.

Для проведения тепловой обработки белый гриб следует почистить и нарезать на половинки. Затем его помещают в кастрюлю с подсоленной водой и отваривают на медленном огне 10-12 мин.

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