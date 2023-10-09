А ви знаєте, як чистити білі гриби? Список помилок, які не можна допускати

Грибник чистить свій лісовий "улов". Фото: dreamstime.com

Наразі триває осінній сезон збору лісових грибів. Найбільшою популярністю у грибників, звичайно, користуються білі грибочки, адже вони мають дивовижні смакові якості та витончений аромат, який ні з чим не сплутаєш.

Тож, розповідаємо, як не допустити помилки та правильно очистити й обробити білі гриби, щоб лісовий "улов" був смачним, корисним та безпечним до вживання.

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Як правильно чистити білі гриби

Досвідчені грибники радять дотримуватися наступних правил під час збору білих грибів у лісі:

після того, як викрутили грибочок з грибниці, ретельно огляньте його на наявність видимих пошкоджень, слідів від комах або гнилі;

видаліть нижню частину, на якій найбільше бруду;

місце зрізу оглядають на наявність ходів від черв’яків. Якщо вони є у великій кількості, гриб краще викинути;

огляньте нижню частину капелюшка, у ній часто знаходяться дрібні комахи, хробаки та залишки їх життєдіяльності;

позбудьтеся хвої, моху і трави.

Після цих етапів гриб можна сміливо класти у кошик.

Дівчина очищує білі гриби у лісі. Фото: rubryka.com

Як очищувати та мити білий гриб удома:

якщо ви не збираєтеся сушити білий гриб, після прибуття додому відразу промийте під проточною водою свій "улов";

можна скористатися маленькою щіткою, наприклад зубною, для того, щоб краще очистити гриб від піска та іншого бруду;

якщо в лісі ніжка була обрізана неякісно, додатково зрізають невелику нижню частину та очищають щіткою від забруднень;

у жодному разі не замочуйте білі гриби у воді, це тільки нашкодить смаку та структурі продукту, а також "вимиє" корисні речовини;

білі гриби у воді, це тільки нашкодить смаку та структурі продукту, а також "вимиє" корисні речовини; гриби, які були промиті під проточною водою сушать за допомогою рушника або паперу.

Пам'ятайте, миють тільки ті білі гриби, що будуть використані для варіння, смаження або маринування

Як чистити білий гриб для сушіння:

не можна мочити гриб, він швидко вбирає вологу, тож якісно висушити його вже не вийде;

продукт ретельно очищають від бруду за допомогою щітки;

протирають ганчіркою або вологим рушником.

Очищує білі гриби. Фото: google.com

Як правильно провести теплову обробку білого гриба

Білий гриб безпечний й не містить отруйних або токсичних речовин. Проте, щоб перестрахуватися, проводять термічну обробку.

Недоліком методу є втрата смакових і корисних якостей продукту. Також вони можуть втратити запах.

Для проведення теплової обробки білий гриб потрібно почистити та нарізати на половинки. Далі його поміщають в каструлю з підсоленою водою і відварюють на повільному вогні 10-12 хв.

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