Как олени сбрасывают свои рога – интересные факты об этом процессе

Рога оленя, которые он ежегодно сбрасывает. Фото: скриншот с YouTube

Наверняка немногие знают, но взрослые олени ежегодно отращивают рога, а уже после гона самцы семейства оленевых их сбрасывают, если они им не нужны. Так, стало известно, как именно олени сбрасывают свои рога и что следует понимать об их рогах.

Об этом сообщают на странице Чернобыльского радиационно–экологического биосферного заповедника в Facebook.

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Все олени, живущие на территории заповедника, делятся на тех, кто имеет рога, и тех, у кого их нет. Известно, что самки семьи оленьих не носят тяжелые короны на голове, а вот взрослые олени ежегодно отращивают рога, но когда турниры и брачные игры заканчиваются, они их сбрасывают.

Взрослый олень с рогами. Фото: скриншот с YouTube

Следует знать, что самые большие по размеру рога имеют лоси, они по форме похожи на лопаты и имеют несколько отростков, размах которых составляет до 180 сантиметров, а вес – от 20 до 30 килограммов. Глядя на разветвление и размер рогов, можно понять, сколько животному лет.

Активный рост рогов приходится на лето, а уже в конце осени и начале зимы в рогах прекращается поставка крови, из–за чего они становятся твердыми, высыхают и отпадают.

Обтирание оленьим рогом дерева. Фото: скриншот с YouTube

И хотя этот процесс проходит без боли, олени активно трутся о деревья до тех пор, пока отростки не отпадут.

Следует отметить, что рога оленей всегда ценились, но это не касается Зоны отчуждения. Дело в том, что там их нельзя собирать и заготовлять, потому что они могут сильно накапливать радионуклид – стронций 90.

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