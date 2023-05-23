Як олені скидають свої роги – цікаві факти про цей процес

Роги оленя, які він щорічно скидає. Фото: скріншот з YouTube

Напевно мало хто знає, але дорослі олені щорічно відрощують роги, а вже після гону самці родини оленевих їх скидають, якщо вони їм не потрібні. Так, стало відомо, як саме олені скидають свої роги та що слід розуміти про їхні роги.

Про це повідомляють на сторінці Чорнобильського радіаційно–екологічного біосферного заповіднику у Facebook.

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Всі олені, які живуть на території заповіднику, діляться на тих, хто має роги, та на тих, в кого їх немає. Відомо, що самки родини оленевих не носять важких корон на голові, а ось дорослі олені щорічно відрощують роги, але коли турніри та шлюбні ігри закінчуються, вони їх скидають.

Дорослий олень з рогами. Фото: скріншот з YouTube

Слід знати, що найбільші за розміром роги мають лосі, в них вони за формою схожі на лопати та мають декілька відростків, розмах яких становить до 180 сантиметрів, а вага – від 20 до 30 кілограмів. Дивлячись на відгалуження та розмір рогів, можна зрозуміти, скільки тварині років.

Активний ріст рогів припадає на літо, а вже наприкінці осені та на початку зими в рогах припиняється постачання крові, через що вони стають твердими, висихають та відпадають.

Обтирання об дерева рогів оленем. Фото: скріншот з YouTube

І хоча цей процес проходить без болі, олені активно труться об дерева до тих пір, поки відростки не відпадуть.

Варто зазначити, що роги оленів завжди цінувалися, але це не стосується Зони відчуження. Справа в тому, що там їх не можна збирати та заготовляти, тому що вони можуть сильно накопичувати радіонуклід – стронцій 90.

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