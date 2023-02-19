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Как напитки могут довести до высокого артериального давления: названы пять опасных привычек

19 февраля 2023 23:55
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как напитки могут привести к высокому артериальному давлению: названы пять опасных привычек
Злоупотребление кофе может стать причиной гипертонии
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

С возрастом у вас могут наблюдаться колебания артериального давления. Высокое кровяное давление, также называемое гипертонией, часто может быть следствием наших гастрономических привычек. Диетологи назвали пять опасных привычек, которые могут вызвать гипертонию.

Об этом говорится в статье на сайте Eat This, Not That.

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Если у вас высокое кровяное давление и вам нужно найти способы его снизить, необходимо изменить образ жизни — контролировать вес, регулярно делать физические упражнения, полноценный сон, уменьшить уровень стресса и отказаться от сигарет. Кроме того, внимательность к пище и напиткам, которые вы потребляете, может сыграть роль в регулировании артериального давления.

Диетологи рассказали о потенциальном влиянии напитков на артериальное давление и выяснили, какие привычки употребления напитков способствуют повышению давления.

Потребление избыточного количества алкоголя

Если вы боретесь с высоким кровяным давлением, вы можете ограничить потребление алкоголя. Специалисты отмечают, что регулярное употребление алкоголя может повысить уровень артериального давления на длительное время.

Употребление сладких напитков

По словам диетологов, употребление сладких напитков, таких как газировка или соки с большим количеством добавленного сахара, может негативно повлиять на уровень артериального давления.

"Напитки с высоким содержанием сахара повышают артериальное давление и могут быть опасны для гипертоников. По этой причине рекомендуется избегать соков. Большинство из них содержит много сахара, который стимулирует выработку плохого холестерина, и создает угрозу развитию диабета и сердечных заболеваний", — говорит доктор медицинских наук, диетолог Эдибель Кинтеро.

Употребление энергетических напитков

Еще одна привычка употребления напитков, которая может отрицательно повлиять на ваше здоровье и создать риск развития гипертонии — регулярное употребление слишком большого количества энергетических напитков. Это связано с тем, что в таких напитках содержится кофеин. Еще большую угрозу представляют энергетические напитки в сочетании с алкоголем.

Отказ от молока

Это может показаться странным, но молоко действительно является полезным напитком для артериального давления.

"Исследования показывают, что риск высокого кровяного давления уменьшается, когда вы употребляете больше молочных продуктов. Так что вы теряете это преимущество, если не пьете молока. Пейте до 2-3 порций молочных продуктов ежедневно", — советуют диетологи.

Злоупотребление кофе

Чрезмерное употребление кофе может оказать негативное влияние на ваше здоровье и риск гипертонии.

"Напитки, содержащие кофеин, например чай, кофе, энергетические напитки и некоторые газированные напитки, могут повышать артериальное давление. Эти эффекты кофеина кратковременны, артериальное давление повышается относительно быстро после употребления напитка с кофеином", — говорится в публикации.

Также отмечается, что эффект от кофеина зависит и от того, насколько часто человек пьет кофе и другие кофеиносодержащие напитки.

Высокое артериальное давление называют немым убийцей из-за его способности оставаться незаметным долгое время и "тихо" разрушать здоровье человека. Но есть признаки, которые могут насторожить и помочь вовремя выявить проблему. Высокое артериальное давление называют немым убийцей из-за его способности оставаться незаметным долгое время и "тихо" разрушать здоровье человека. Но есть признаки, которые могут насторожить и помочь вовремя выявить проблему.

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