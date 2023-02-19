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Як напої можуть довести до високого артеріального тиску: названо п'ять небезпечних звичок

19 лютого 2023 23:55
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як напої можуть довести до високого артеріального тиску: названо п'ять небезпечних звичок
Зловживання кавою може стати причиною гіпертонії
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

З віком у вас можуть спостерігатися коливання артеріального тиску. Високий кров’яний тиск, який також називають гіпертонією, часто може бути наслідком наших гастрономічних звичок. Дієтологи назвали п'ять небезпечних звичок, які можуть спричинити гіпертонію. 

Про це йдеться у статті на сайті Eat This, Not That

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Якщо у вас високий кров’яний тиск і вам потрібно знайти способи його знизити, необхідно змінити спосіб життя — контролювати вагу, регулярно робити фізичні вправи, мати повноцінний сон, зменшити рівень стресу та відмовитися від сигарет. Крім того, уважність до їжі та напоїв, які ви споживаєте, може зіграти роль у регулюванні артеріального тиску.

Дієтологи розповіли про потенційний вплив напоїв на артеріальний тиск і з’ясувати, які звички вживання напоїв сприяють підвищенню тиску. 

Споживання надмірної кількості алкоголю

Якщо ви боретеся з високим кров’яним тиском, ви можете обмежити споживання алкоголю. Фахівці наголошують, що регулярне вживання алкоголю може підвищити рівень артеріального тиску на тривалий час.

Вживання солодких напоїв

За словами дієтологів, вживання солодких напоїв , таких як газована вода або соки з великою кількістю доданого цукру, може негативно вплинути на рівень артеріального тиску.

"Напої з високим вмістом цукру підвищують артеріальний тиск і можуть бути небезпечними для гіпертоніків. З цієї причини рекомендується уникати соків. Більшість із них містить багато цукру, який стимулює вироблення поганого холестерину, і створює загрозу розвитку діабету та серцевих захворювань", — говорить доктор медичних наук, дієтолог Едібель Кінтеро. 

Вживання енергетичних напоїв

Ще одна звичка до вживання напоїв, яка може негативно вплинути на ваше здоров’я та ризик розвитку гіпертонії, — регулярне вживання занадто великої кількості енергетичних напоїв. Це пов'язано з тим, що у таких напоях міститься кофеїн. Це більшу загрозу становлять енергетичні напої у поєднанні з алкоголем. 

Відмова від молока

Це може здатися дивним, але молоко насправді є корисним напоєм для артеріального тиску.

"Дослідження показують, що ризик високого кров’яного тиску зменшується, коли ви вживаєте більше молочних продуктів. Отже, ви втрачаєте цю перевагу, якщо не п’єте молока. Пийте до 2-3 порцій молочних продуктів щодня", — радять дієтологи. 

Зловживання кавою

Надмірне вживання кави може мати негативний вплив на ваше здоров’я та ризик гіпертонії.

"Напої, що містять кофеїн, як-от чай, кава, енергетичні напої та деякі газовані напої, можуть підвищувати артеріальний тиск. Ці ефекти кофеїну є короткочасними, артеріальний тиск підвищується відносно швидко після вживання напою з кофеїном", — йдеться у публікації. 

Також наголошується, що ефект від кофеїну залежить і від того, наскільки часто людина п'є каву та інші кофеїновмісні напої. 

Як відомо, високий артеріальний тиск називають німим вбивцею через його здатність залишатися непомітним довгий час й "тихо" руйнувати здоров’я людини. Але все ж є ознаки, які можуть насторожити та допомогти вчасно виявити проблему.

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