Как легко и быстро определить возраст кошки — действенные советы

Молодая девушка, держащая на руках черную кошку. Фото: Freepik

Возраст кошки — это, наверное, самое загадочное, что может быть у этих животных, но не всегда можно определить его. Мы рассказываем несколько способов и уловок, которые помогут вам точно определить, сколько лет вашему домашнему любимцу.

Новини.LIVE рассказывает, как определить возраст своей кошки или кота.

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В мире существуют люди, которые больше любят собак, а есть те, кто предпочитает, наоборот, кошек. Когда люди берут домашних животных, они не всегда знают, сколько им лет. Поэтому мы рассказываем, как можно определить возраст животного и как перевести его на человеческие мерки.

Определение возраста кошки по внешнему виду

Обратите внимание на зубы

Зубы — это один из самых надежных методов определить, сколько вашей кошке лет. Дело в том, что у молодых котов молочные зубы, которые со временем выпадают, а вместо них растут постоянные. Поэтому по состоянию зубов можно примерно определить возраст любимца.

Проанализируйте состояние глаз

Кошки в молодом возрасте часто имеют чистые и яркие глаза, но с возрастом могут появиться определенные изменения. Речь идет о разных отложениях или помутнении глаз.

Красивая кошка, которая смотрит в камеру. Фото: Freepik

Оцените внешний вид шерсти

Большую подсказку о возрасте кошки могут дать такие особенности, как состояние шерсти и ее плотность. Шерсть у молодых кошек часто более мягкая и густая, чего не сказать о животных в возрасте, у которых уже не такая шерсть.

Определение возраста котенка по внешним признакам

Следует понимать, что маленькие котята очень быстро растут именно на первых месяцах своей жизни. Об их возрасте может сказать их размер и то, сколько они весят. Например, если у котенка вес составляет примерно 500 грамм, скорее всего, ему меньше месяца.

Глаза котята открывают примерно после семи или 14 дней после рождения. По этой особенности также можно узнать о том, сколько маленькому котенку лет.

Маленький новорожденный котенок, который спит с закрытыми глазами. Фото: Freepik

Возраст кошки по человеческим меркам

Обычно первый год кошки — это примерно 15-18 человеческих лет, ее второй год жизни соответствует примерно 24 годам. Каждый последующий год жизни животного соответствует еще четырем или пяти годам человека.

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