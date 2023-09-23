Як легко та швидко визначити вік кішки — дієві поради

Молода дівчина, яка тримає на руках чорну кішку. Фото: Freepik

Вік кішки — це, напевно, найзагадковіше, що може бути у цих тварин, але не завжди можна визначити його. Ми розповідаємо декілька способів і хитрощів, які допоможуть вам точно визначити, скільки років вашому домашньому улюбленцю.

Новини.LIVE розповідає, як визначити вік своєї кішки або кота.

Читайте також:

У світі існують люди, які більш люблять собак, а є ті, хто віддає перевагу, навпаки, кішкам. Коли люди беруть домашніх тварин, вони не завжди знають, скільки їм років. Тому ми розповідаємо, як можна визначити вік тварини та як його перевести на людські мірки.

Визначення віку кішки за зовнішнім виглядом

Зверніть увагу на зуби

Зуби — це один з найбільш надійних методів визначити, скільки вашій кішці років. Справа в тому, що у молодих котів молочні зуби, які з часом випадають, а замість них ростуть постійні. Тому за станом зубів можна приблизно визначити вік улюбленця.

Проаналізуйте стан очей

Кішки у молодому віці дуже часто мають чисті та яскраві очі, але з віком можуть з’явитися певні зміни. Йдеться про різні відкладення або помутніння очей.

Красива кішка, яка дивиться в камеру. Фото: Freepik

Оцініть зовнішній вигляд шерсті

Велику підказку про вік кішки можуть дати такі особливості, як стан шерсті та її щільність. Шерсть у молодих кішок часто більш м’яка та густа, чого не сказати про тварин у віці, які мають вже не таку шерсть.

Визначення віку кошеня за зовнішніми ознаками

Варто розуміти, що маленькі кошенята дуже швидко ростуть саме на перших місяцях свого життя. Про їхній вік може сказати їхній розмір та те, скільки вони важать. Наприклад, якщо у кошеня вага становить приблизно 500 грам, скоріш за все, йому менше місяця.

Очі кошенята відкривають приблизно після семи або 14 днів після народження. За цією особливістю також можна дізнатися про те, скільки маленькому кошеня років.

Маленьке новонароджене кошеня, яке спить із закритими очима. Фото: Freepik

Вік кішки за людськими мірками

Зазвичай, перший рік кішки — це приблизно 15-18 людських років, її другий рік життя відповідає приблизно 24 рокам. Кожен наступний рік життя тварини відповідає ще чотирьом або п’яти рокам людини.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки в Україні коштує вигулювати собак.

Раніше ми розповідали про те, як спілкування із собаками впливає на стан здоров’я людини.

Також ми повідомляли про те, як можна швидко та легко навчити папугу розмовляти.