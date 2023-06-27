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Как часто следует менять свою постель: когда это делать и как правильно ее стирать

27 июня 2023 06:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как часто нужно менять свое постельное белье – специалисты объяснили
Смена постельного белья двумя девушками дома. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Большое количество людей задается вопросом, насколько часто нужно менять свое постельное белье. Поэтому специалисты объяснили, что следует знать о частоте смены постельного белья и о том, как правильно стирать белье, чтобы оно не было испорчено.

Об этом сообщает портал Sante Plus.

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Как часто нужно менять свое постельное белье?

Прежде всего, следует знать, что менять свое постельное белье стоит каждые две недели, если человек каждый день ходит в душ и засыпает в пижаме. Если у человека насморк или проблемы с дыханием, постель следует менять дважды в неделю.

Если кто-то из семьи болеет гриппом, простудой или страдает от дерматита или псориаза, постель нужно менять каждый день.

Смена постельного белья на дому
Смена постельного белья мужчиной дома. Фото: Freepik

Как правильно стирать постельное белье?

Перед стиркой следует тщательно прочитать этикетку, которая есть на постельном белье, чтобы знать его цикл стирки и температуру, при которой его нужно стирать. В целом, следует знать, какой вид ткани и при какой температуре следует стирать постельное белье.

Если простыня сделана из хлопка, ее нужно стирать при температуре от 40 до 60 градусов, если она льняная или цветная, температура стирки должна составлять не более 40 градусов, а если полиэстер, выбирать стоит температуру в 50 градусов. Атласные простыни следует стирать максимум на 30 градусах.

Стирка вещей в стиральной машинке
Стирка вещей в стиральной машинке. Фото: скриншот с YouTube

Если на постели есть желтые пятна, то их можно удалить обычным хозяйственным мылом или пищевой содой с моющим средством. Также следует знать, что сушить простыни лучше в развернутом виде и на открытом воздухе.

Когда следует стирать подушку?

Специалисты утверждают, что подушки из синтетики следует чистить каждые один или два месяца, а вот подушки, сделанные из пуха и перьев, нужно стирать каждые полгода. Но следует понимать, что эту информацию обычно можно найти на этикетке.

Напомним, мы писали о том, как можно удалить суперклей с любимой вещи.

Раньше мы рассказывали о том, как удалить пятна от ягод с одежды в домашних условиях.

Также мы сообщали о том, как очистить стиральную машинку от накипи и грязи.

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