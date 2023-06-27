Як часто потрібно міняти свою постільну білизну – фахівці пояснили

Зміна постільної білизни двома дівчатами вдома. Фото: Freepik

Велика кількість людей задається питанням, наскільки часто треба міняти свою постільну білизну. Тому фахівці пояснили, що варто знати про частоту зміни постільної білизни та про те, як правильно прати білизну, щоб вона не була зіпсована.

Про це повідомляє портал Sante Plus.

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Як часто потрібно міняти свою постільну білизну?

Перш за все, варто знати, що змінювати свою постільну білизну слід кожні два тижня, якщо людина щодня ходить в душ та засинає в піжамі. Якщо у людини нежить або проблеми з диханням, постіль слід змінювати двічі на тиждень.

Якщо хтось з родини хворіє грипом, застудою або страждає від дерматиту чи псоріазу, постіль треба міняти щодня.

Зміна постільної білизни чоловіком вдома. Фото: Freepik

Як правильно прати постільну білизну?

Перед пранням варто ретельно прочитати етикетку, яка є на постільній білизні, щоб знати її цикл прання та температуру, за якої її треба прати. В цілому, варто знати, який вид тканини та за якої температури варто прати постільну білизну.

Якщо простирадло зроблено з бавовни, його потрібно прати за температури від 40 до 60 градусів, якщо воно льняне або кольорове, температура прання повинна складати не більше 40 градусів, а якщо поліестер, обирати варто температуру в 50 градусів. Атласні простирадла варто прати максимум на 30 градусах.

Прання речей в пральній машинці. Фото: скріншот з YouTube

Якщо на постілі є жовті плями, їх можна видалити звичайним господарським милом або харчовою содою з миючим засобом. Також варто знати, що сушити простирадла краще в розгорнутому вигляді та на відкритому повітрі.

Коли варто прати подушку?

Фахівці стверджують, що подушки з синтетики варто чистити кожні один чи два місяці, а ось подушки, зроблені з пуху та пір’я потрібно прати кожні півроку. Але варто розуміти, що цю інформацію зазвичай можна знайти на етикетці.

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