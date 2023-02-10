LEGO представила уникальную модель с украинским солдатом возле HIMARS

LEGO продолжает не замалчивать о полномасштабной войне в Украине и выпускает новые фигурки

LEGO продолжает не замалчивать о полномасштабной войне в Украине и выпускает новые фигурки с нашими защитниками и техникой. Компания создала миниконструктор в виде артиллерийской системы HIMARS.

Об этом сообщается на сайте Brickmania.

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Также в комплекте набора фигурка военного в украинской униформе. Стоимость игрушечной артиллерийской системы HIMARS для коллекционеров обойдется в 185 долларов (6800 гривен). А вот дополнительные детали с украинским солдатиком и улыбкой будут стоить еще 70 долларов (2600 гривен).

Вырученные от продажи средства создатели креативного миниконструктора обещают направить в поддержку Украины в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24.

О HIMARS

Это высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО), предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится одну минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, содержащих шесть снарядов класса MLRS, две баллистические ракеты PrSM или одну ракету ATACMS.

Напомним, ранее мы писали, что компания LEGO создала фигурки героев полка "Азов", защищавших "Азовсталь". Также мы рассказывали, что ретейлер Lego вдохновился смелыми украинскими парамедиками. В их честь сделали новый "военный" конструктор.