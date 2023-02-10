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HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

10 лютого 2023 12:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
LEGO презентувала унікальну модель з українським солдатом біля HIMARS
LEGO продовжує не замовчувати про повномасштабну війну в Україні та випускає нові фігурки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

LEGO продовжує не замовчувати про повномасштабну війну в Україні та випускає нові фігурки з нашими захисниками та технікою. Компанія створила мініконструктор у вигляді артилерійської системи HIMARS.

Про це повідомляється на сайті Brickmania.

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Деталі 

Також в комплекті набору є фігурка військового в українській уніформі. Вартість іграшкової артилерійської системи HIMARS для колекціонерів обійдеться в 185 доларів (6800 гривень). А ось додаткові деталі з українським солдатиком та усмішкою коштуватимуть ще 70 доларів (2600 гривень).

Виручені від продажу кошти творці креативного мініконструктору обіцяють направити на підтримку України в рамках фандрейзингової платформи UNITED24.

Про HIMARS

Це високомобільна реактивна система залпового вогню (РСЗВ), призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Система призначена для стрільби керованими й некерованими ракетами. Максимальна дальність залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває одну хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містить шість снарядів класу MLRS, дві балістичні ракети PrSM або одну ракету ATACMS.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія LEGO створила фігурки героїв полку "Азов", які захищали "Азовсталь". Також ми розповідали, що ретейлер Lego надихнувся сміливими українськими парамедиками. На їхню честь зробили новий "військовий" конструктор.

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