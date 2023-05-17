График миллиардера: сколько часов в сутки спит Илон Маск

Генеральный директор Twitter, SpaceX, Tesla Илон Маск и его сын. 6.05.23. Фото: REUTERS

Глава Tesla Илон Маск поделился секретом своего богатства. Предприниматель признается, что очень много времени уделяет работе, однако спит по 6 часов в сутки.

Об этом миллиардер рассказал в интервью телеканалу CNBC.

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Один из самых богатых людей на планете Илон Маск очень много работает. Говорит, до часу или двух ночи каждый день. Кроме того, иногда он работает по выходным.

По словам Маска, спит он только шесть часов в сутки. Признается, что пробовал меньше, но теряет эффективность и испытывает головную боль.

"Я пробовал спать меньше, но моя производительность падала", — отметил Маск. В то же время он подчеркнул, что за это время ему удается выспаться и отдохнуть.

В общем, Маск работает семь дней в неделю, а отдыхает всего два-три дня в год.

"Время — единственная реальная валюта", — заметил миллиардер.

Работа Илона Маска

Илона Маска часто спрашивают о продолжительности его сна, ведь работать над столькими проектами сразу — тот еще квест.

Tesla — компания по производству электрических автомобилей и экологически чистой энергии. Tesla производит электромобили, аккумуляторы, солнечные панели и т.д. В 2020 году компания возглавила список автопроизводителей по капитализации.

Space X — первая частная аэрокосмическая компания. Благодаря компании значительно удешевились полеты в космос. В планах высадка людей на Марсе и запуск высокоскоростного спутникового интернета.

OpenAI — Илон Маск неоднократно заявлял об угрозе искусственного интеллекта для человечества. Поэтому вместо голословных заявлений создал некоммерческую организацию, изучающую возможности ИИ.

Boring Company — компания, разрабатывающая системы подземных тоннелей. В прошлом году Boring Company проложила скоростной тоннель под Лас-Вегасом.

Neuralink — компания стремится создать мозговой имплант, который позволит человеку напрямую общаться с искусственным интеллектом.

Hyperloop — это идея Маска относительно вакуумного поезда для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния. Реализуют проект другие компании.

Starlink — обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в любом уголке мира.

Twitter — владелец сети с октября прошлого года. С тех пор, как Маск стал руководителем, в Twitter резко упали доходы от рекламы.

Напомним, на прошлой неделе Маск нанял бывшего рекламного директора NBCUniversal Линду Яккарино, чтобы заменить его в должности генерального директора Twitter. Этот шаг многие рассматривают как способ активизировать рекламный бизнес Twitter.