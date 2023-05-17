Графік мільярдера: скільки годин на добу спить Ілон Маск

Генеральний директор Twitter, SpaceX, Tesla Ілон Маск та його син. 6.05.23. Фото: REUTERS

Глава Tesla Ілон Маск поділився секретом свого багатства. Підприємець так само багато часу приділяє роботі, однак спить по 6 годин на добу.

Про це мільярдер розповів в інтерв'ю телеканалу CNBC.

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Один із найзаможніших людей на планеті спить Ілон Маск дуже багато працює. Каже, до першої або другої години ночі щодня. Крім того, іноді він буває на роботі у вихідні.

За його словами спить лише шість годин на добу. Зізнається, що пробував навіть менше, але втрачає ефективність та відчуває головний біль.

"Я пробував спати менше, але моя продуктивність падала", – зазначив Маск. Водночас він підкреслив, що не відчуває потреби спати більше.

Загалом Маск працює сім днів на тиждень, а відпочиває лише два-три дні на рік.

"Час — єдина реальна валюта", — зауважив мільярдер.

Робота Ілона Маска

Ілона Маска часто запитують про тривалість його сну, адже працювати над стількома проєктами відразу — той ще квест.

Tesla — компанія з виробництва електричних автомобілів та екологічно чистої енергії. Tesla виробляє електромобілі, акумулятори, сонячні панелі тощо. У 2020 році компанія очолила список автовиробників за капіталізацією.

Space X — перша приватна аерокосмічна компанія. Завдяки компанії значно здешевилися польоти у космос. У планах — висадка людей на Марсі та запуск високошвидкісного супутникового інтернету.

OpenAI — Ілон Маск неодноразово заявляв про загрозу штучного інтелекту для людства. Тож замість голослівних заяв, створив некомерційну організацію, яка вивчає можливості ШІ.

Boring Company — компанія, що розробляє системи підземних тунелів. Минулого року Boring Company проклала швидкісний тунель під Лас-Вегасом.

Neuralink — компанія прагне створити мозковий імплант, який дозволить людині безпосередньо спілкуватися зі штучним інтелектом.

Hyperloop — це ідея Маска щодо вакуумного поїзда для переміщення пасажирів і вантажів на великі відстані. Реалізують проєкт інші компанії.

Starlink — забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету в будь-якому куточку світу.

Twitter — власник мережі з жовтня минулого року. Відтоді, як Маск став керівником, у Twitter різко впали доходи від реклами.

Нагадаємо, минулого тижня Маск найняв колишню рекламну директорку NBCUniversal Лінду Яккаріно, щоб замінити його на посаді генерального директора Twitter. Цей крок багато хто розглядає як спосіб активізувати рекламний бізнес Twitter.