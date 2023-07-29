Рецепт хрустящих малосольных огурцов в банке — видео

Засолка душистых огурцов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Классические малосольные огурцы по быстрому рецепту или пареные огурцы. Эти малосольные огурцы делаются через пять минут, но постоять имеют одни сутки. Проверен семейный рецепт очень вкусной закуски.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты.

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"Малосольные огурцы рецепт на 3 литровую банку. Классический рецепт огурцов, который делаем годами на каждый день и даже к разным праздникам, для примера эти ели на Пасху (и здесь нужно знать секрет ранней засолки). Ароматные, вкусные, хрустящие есть одно удовольствие", – сообщили авторы рецепта.

Вам понадобятся следующие ингредиенты с расчетом на 3 литровую банку:

огурцы 1,5-2 кг;

укроп с соцветием (если нет укроп + семена укропа 1 м.п);

соль – 2 ст. л. со сливкой (60 грамм) (соль обычная пищевая не йодированная);

чеснок — 1 головка;

хрен — 2 корешка (или корешок + листок);

листья смородины – 5-6 шт;

душистый перец — 1-2 шт. (в видео не было, но можно добавить).

Какие огурцы выбрать для этого рецепта

Огурцы должны быть с пузырьками, без желтизны. Салатные огурцы гладкие не подойдут.

Огурцы с пузырьками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Огурцы должны быть среднего размера, желательно, чтобы они были схожего размера, это нужно для равномерной просолки.

Почему нельзя использовать йодированную соль

Соль не должна быть йодированной, потому что огурцы будут с противным ароматом, который будет напоминать запах лекарства.

Способ приготовления

Перед тем, как вымыть огурцы, они должны полежать в холодной воде два-три часа. так они будут более хрустящими.

Корень хрена. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше хорошо все моем, чтим хрен и готовим другие специи.

Зелень в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

На дно банки кладем укроп, хрен и чеснок. Желательно выбрать соцветия.

Протыкание огурцов ножом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно обрезать кончики огурцов, таким образом они лучше просолятся.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Каждый огурец нужно проколоть ножом, это также ускорит засол.

Семена укропа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Огурцы плотно складываем в банке. На трехлитровую банку понадобится 1,5-2 килограмма огурцов.

Наполнение водой банки с огурцами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сверху банки оставим несколько месяцев, чтобы приложить ингредиенты.

Добавление соли в банку с огурцами. Фото: YouTube @nashi.besahy

На верх банки кладем листья смородины и корень хрена, добавляем еще чеснока и перца. Чеснок лучше взять молодой. Также можно добавить семена укропа.

Банк с огурцами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем соль. На трехлитровую банку кладем три ложки соли. Заливаем горячей водой, которая 5 минут назад закипела. Наливаем воду под самый верх.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Банк ставим до следующего дня при комнатной температуре.

Малосольный огурец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Утром они будут готовы и вкусны. Через пару дней огурцы лучше хранить в холодильнике.

Интересный способ подачи огурцов

Надо взять свежий мед или подтопить прошлогодний.

Огурцы с медом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Полим огурцы медом. Попытайтесь так есть огурцы, получается очень вкусно.

Раньше мы писали о семейном рецепте квашеных огурцов в банках, которые получаются вкуснее бочковых.