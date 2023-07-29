Рецепт хрумких малосольних огірків в банці — відео

Засолювання запашних огірків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Класичні малосольні огірки за швидким рецептом, або парені огірки. Ці малосольні огірки робляться за п'ять хвилин, але постояти мають одну добу. Перевірений родинний рецепт дуже смачної закуски.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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"Малосольні огірки рецепт на трилітрову банку. Класичний рецепт огірків, який робимо роками на кожний день і навіть до різних свят, для прикладу, ці вживали на Великдень (і тут потрібно знати секрет ранньої засолки). Ароматні, смачні, хрумкають, їсти одне задоволення", — повідомили автори рецепту.

Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 3 літрову банку:

огірки 1,5-2 кг;

кріп зі суцвіттям (якщо немає кріп + насіння кропу 1 м.п);

сіль — 2 ст. л. з вершком (60 грам) (сіль звичайна харчова не йодована);

часник —1 головка;

хрін — 2 корінці (або корінець + листок);

листки смородини — 5-6 шт;

духмяний перець — 1-2 шт. (у відео не було але можна додати).

Які огірки вибрати для цього рецепту

Огірки мають бути з пухирцями, без жовтизни. Салатні гладкі огірки не підійдуть.

Огірки с пухирцями. Фото: YouTube @nashi.besahy

Огірки повинні бути середнього розміру, бажано, щоб вони були схожого розміру, це потрібно для рівномірного просолення.

Чому не можна використовувати йодовану сіль

Сіль не повинна бути йодована, бо огірки будуть з противним ароматом, який буде нагадувати запах ліків.

Спосіб приготування

Перед тим, як помити огірки, вони мають полежати у холодній воді дві-три години. так вони будуть більш хрумкими.

Корень хрону. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі добре все миємо, читимо хрін та готуємо інші спеції.

Зелень в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

На дно банки кладемо кріп, хрон та часник. Бажано обрати зі суцвіттями.

Протикання огірків ножем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно обрізати кінчики огірків, таким чином вони краще просоляться.

Огірки в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Кожний огірок потрібно проколоти ножем, це також пришвидшить засолення.

Насіння кропу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Огірки щільно складаємо в банку. На трилітрову банку знадобиться 1,5-2 кілограми огірків.

Наповнення водою банки з огірками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Зверху банки залишимо трохи місяця, щоб докласти інгредієнтів.

Додавання солі в банку з огірками. Фото: YouTube @nashi.besahy

На верх банки кладемо листки смородини та корінь хрону, додаємо ще часнику та перцю. Часник краще взяти молодий. Також можна додати насіння кропу.

Банка з огірками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо сіль. На трилітрову банку кладемо три ложки солі. Заливаємо гарячою водою, яка 5 хвилин тому закипіла. Наливаємо воду під самий верх.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Банку ставимо до наступного дня при кімнатній температурі.

Малосольний огірок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Зранку вони будуть готовими та дуже смачними. Через пару днів огірки краще зберігати в холодильнику.

Цікавий спосіб подачі огірків

Потрібно взяти свіжий мед або підтопити минулорічний.

Огірки з медом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поливаємо огірки медом. Спробуйте так їсти огірки, виходить дуже смачно.

Раніше ми писали про родинний рецепт квашених огірків в банках, які виходять смачніші за бочкові.