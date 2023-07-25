Вкусный рецепт молодого картофеля с колбасками.

Рецепт молодого картофеля по-селянски: быстро и бюджетно
Рецепт вкусного молодого картофеля по-селянски в котле. Этот метод приготовления так уникален, что готовить можно не только в котле, но и на обычной кухне с помощью сковороды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 2 кг;
- лук – 4 шт;
- морковь — 1 шт;
- колбаса для жарки — 1 палка;
- красный перец – 1 чайная ложка;
- масло – 0.5 литров;
- соль — 3 щепотки;
- кориандр — 0.5 чайная ложка;
- молотый копченый паприка — 2 столовые ложки;
- чеснок – 10 зубчиков;
- молотый черный перец — 3 щепотки.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше выбрать картошку небольшого размера. Нужно хорошо вымыть картофель, потому что чистить его не нужно.
Поставьте на огонь котел или сковороду, добавьте подсолнечное масло. Перед тем как пожарить картофель, на этом масле необходимо жарить колбаски.
Начинаем обжаривать картофель. В начале не нужно ее перемешивать, подождите пока будет корочка.
Через несколько минут картофель нужно перемешать. Обжаривать нужно постоянно перемешивая.
Далее вынимаем картофель. Затем в котел или сковороду кладем лук. Лучше ее не резать мелко, достаточно будет разрезать лук на четыре части.
Когда лук довольно хорошо обжарился, добавляем морковь. Желательно обжаривать на одной температуре. Добавляем специи и перемешиваем. Затем добавляем целые зубчики чеснока.
Далее режем уже жареную колбасу и добавляем в лук, морковь и чеснок. Когда колбаса почти готова, добавляем картофель.
Затем солим и добавляем специи по вкусу. Перемешиваем картофель, чтобы все ингредиенты смешались. По вкусу можно добавить зелень.
Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.