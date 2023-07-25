Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Рецепт молодого картофеля по-селянски: быстро и бюджетно arrow

Рецепт молодого картофеля по-селянски: быстро и бюджетно

25 июля 2023 21:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт молодого картофеля с колбасками.
Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусного молодого картофеля по-селянски в котле. Этот метод приготовления так уникален, что готовить можно не только в котле, но и на обычной кухне с помощью сковороды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 2 кг;
  • лук – 4 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • колбаса для жарки — 1 палка;
  • красный перец – 1 чайная ложка;
  • масло – 0.5 литров;
  • соль — 3 щепотки;
  • кориандр — 0.5 чайная ложка;
  • молотый копченый паприка — 2 столовые ложки;
  • чеснок – 10 зубчиков;
  • молотый черный перец — 3 щепотки.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать картошку небольшого размера. Нужно хорошо вымыть картофель, потому что чистить его не нужно.

null
Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поставьте на огонь котел или сковороду, добавьте подсолнечное масло. Перед тем как пожарить картофель, на этом масле необходимо жарить колбаски.

null
Жареные колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинаем обжаривать картофель. В начале не нужно ее перемешивать, подождите пока будет корочка.

null
Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через несколько минут картофель нужно перемешать. Обжаривать нужно постоянно перемешивая.

null
Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее вынимаем картофель. Затем в котел или сковороду кладем лук. Лучше ее не резать мелко, достаточно будет разрезать лук на четыре части.

null
Специи для картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда лук довольно хорошо обжарился, добавляем морковь. Желательно обжаривать на одной температуре. Добавляем специи и перемешиваем. Затем добавляем целые зубчики чеснока.

null
Молодой картофель и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее режем уже жареную колбасу и добавляем в лук, морковь и чеснок. Когда колбаса почти готова, добавляем картофель.

null
Молодой картофель и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем солим и добавляем специи по вкусу. Перемешиваем картофель, чтобы все ингредиенты смешались. По вкусу можно добавить зелень.

Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз