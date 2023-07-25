Вкусный рецепт молодого картофеля с колбасками.

Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Рецепт вкусного молодого картофеля по-селянски в котле. Этот метод приготовления так уникален, что готовить можно не только в котле, но и на обычной кухне с помощью сковороды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 2 кг;

лук – 4 шт;

морковь — 1 шт;

колбаса для жарки — 1 палка;

красный перец – 1 чайная ложка;

масло – 0.5 литров;

соль — 3 щепотки;

кориандр — 0.5 чайная ложка;

молотый копченый паприка — 2 столовые ложки;

чеснок – 10 зубчиков;

молотый черный перец — 3 щепотки.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать картошку небольшого размера. Нужно хорошо вымыть картофель, потому что чистить его не нужно.

Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поставьте на огонь котел или сковороду, добавьте подсолнечное масло. Перед тем как пожарить картофель, на этом масле необходимо жарить колбаски.

Жареные колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинаем обжаривать картофель. В начале не нужно ее перемешивать, подождите пока будет корочка.

Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через несколько минут картофель нужно перемешать. Обжаривать нужно постоянно перемешивая.

Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее вынимаем картофель. Затем в котел или сковороду кладем лук. Лучше ее не резать мелко, достаточно будет разрезать лук на четыре части.

Специи для картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда лук довольно хорошо обжарился, добавляем морковь. Желательно обжаривать на одной температуре. Добавляем специи и перемешиваем. Затем добавляем целые зубчики чеснока.

Молодой картофель и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее режем уже жареную колбасу и добавляем в лук, морковь и чеснок. Когда колбаса почти готова, добавляем картофель.

Молодой картофель и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем солим и добавляем специи по вкусу. Перемешиваем картофель, чтобы все ингредиенты смешались. По вкусу можно добавить зелень.

Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.