Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Рецепт молодої картоплі по-селянськи: швидко та бюджетно arrow

Рецепт молодої картоплі по-селянськи: швидко та бюджетно

25 липня 2023 21:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт молодої картоплі з ковбасками — відео
Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачної молодої картоплі по-селянськи в казані. Цей метод приготування такий унікальний, що готувати можна не тільки в казані, але й на звичайній кухні за допомогою пательні. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • картопля — 2 кг;
  • цибуля — 4 шт;
  • морква — 1 шт;
  • ковбаса для смаження — 1 палиця;
  • червоний перець — 1 чайна ложка;
  • олія — 0.5 літрів;
  • сіль — 3 щіпки;
  • коріандр — 0.5 чайна ложка;
  • мелений копчена паприка — 2 столові ложки;
  • часник — 10 зубчиків;
  • мелений чорний перець — 3 щіпки.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще вибрати картоплю маленького розміру. Потрібно добре вимити картоплю, тому що чистити її не потрібно. 

null
Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поставте на вогонь казан чи пательню, додайте олії. Перед тим, як посмажити картоплю, на цій олії необхідно смажити ковбаски. 

null
Смажені ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Починаємо обсмажувати картоплю. На початку не потрібно її перемішувати, почекайте поки буде скоринка. 

null
Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через кілька хвилин картоплю потрібно перемішати. Обсмажувати потрібно постійно перемішуючи. 

null
Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі виймаємо картоплю. Потім в казан чи пательню кладемо цибулю. Краще її не різати дрібно, достатньо буде розрізати цибулю на чотири частини. 

null
Спеції до картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли цибуля досить гарно обсмажилася додаємо моркву. Бажано обсмжувати на одній температурі. Додаємо спеції та перемішуємо. Потім додаємо цілі зубчики часнику.

null
Молода картопля та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі ріжемо вже смажену ковбасу та додаємо до цибулю, моркви та часнику. Коли ковбаса майже готова додаємо картоплю.

null
Молода картопля та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім солимо та додаємо спеції за смаком.  Перемішуємо картоплю, щоб всі інгредієнти змішалися. За смаком можна додати зелені. 

Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз