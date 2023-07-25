Смачний рецепт молодої картоплі з ковбасками — відео

Рецепт молодої картоплі по-селянськи: швидко та бюджетно
Рецепт смачної молодої картоплі по-селянськи в казані. Цей метод приготування такий унікальний, що готувати можна не тільки в казані, але й на звичайній кухні за допомогою пательні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 2 кг;
- цибуля — 4 шт;
- морква — 1 шт;
- ковбаса для смаження — 1 палиця;
- червоний перець — 1 чайна ложка;
- олія — 0.5 літрів;
- сіль — 3 щіпки;
- коріандр — 0.5 чайна ложка;
- мелений копчена паприка — 2 столові ложки;
- часник — 10 зубчиків;
- мелений чорний перець — 3 щіпки.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще вибрати картоплю маленького розміру. Потрібно добре вимити картоплю, тому що чистити її не потрібно.
Поставте на вогонь казан чи пательню, додайте олії. Перед тим, як посмажити картоплю, на цій олії необхідно смажити ковбаски.
Починаємо обсмажувати картоплю. На початку не потрібно її перемішувати, почекайте поки буде скоринка.
Через кілька хвилин картоплю потрібно перемішати. Обсмажувати потрібно постійно перемішуючи.
Далі виймаємо картоплю. Потім в казан чи пательню кладемо цибулю. Краще її не різати дрібно, достатньо буде розрізати цибулю на чотири частини.
Коли цибуля досить гарно обсмажилася додаємо моркву. Бажано обсмжувати на одній температурі. Додаємо спеції та перемішуємо. Потім додаємо цілі зубчики часнику.
Далі ріжемо вже смажену ковбасу та додаємо до цибулю, моркви та часнику. Коли ковбаса майже готова додаємо картоплю.
Потім солимо та додаємо спеції за смаком. Перемішуємо картоплю, щоб всі інгредієнти змішалися. За смаком можна додати зелені.
Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви.