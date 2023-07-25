Смачний рецепт молодої картоплі з ковбасками — відео

Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Рецепт смачної молодої картоплі по-селянськи в казані. Цей метод приготування такий унікальний, що готувати можна не тільки в казані, але й на звичайній кухні за допомогою пательні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 2 кг;

цибуля — 4 шт;

морква — 1 шт;

ковбаса для смаження — 1 палиця;

червоний перець — 1 чайна ложка;

олія — 0.5 літрів;

сіль — 3 щіпки;

коріандр — 0.5 чайна ложка;

мелений копчена паприка — 2 столові ложки;

часник — 10 зубчиків;

мелений чорний перець — 3 щіпки.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще вибрати картоплю маленького розміру. Потрібно добре вимити картоплю, тому що чистити її не потрібно.

Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поставте на вогонь казан чи пательню, додайте олії. Перед тим, як посмажити картоплю, на цій олії необхідно смажити ковбаски.

Смажені ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Починаємо обсмажувати картоплю. На початку не потрібно її перемішувати, почекайте поки буде скоринка.

Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через кілька хвилин картоплю потрібно перемішати. Обсмажувати потрібно постійно перемішуючи.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі виймаємо картоплю. Потім в казан чи пательню кладемо цибулю. Краще її не різати дрібно, достатньо буде розрізати цибулю на чотири частини.

Спеції до картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли цибуля досить гарно обсмажилася додаємо моркву. Бажано обсмжувати на одній температурі. Додаємо спеції та перемішуємо. Потім додаємо цілі зубчики часнику.

Молода картопля та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі ріжемо вже смажену ковбасу та додаємо до цибулю, моркви та часнику. Коли ковбаса майже готова додаємо картоплю.

Молода картопля та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім солимо та додаємо спеції за смаком. Перемішуємо картоплю, щоб всі інгредієнти змішалися. За смаком можна додати зелені.

Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви.