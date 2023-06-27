Популярный шеф-повар рассказал, почему не стоит готовить бургер на гриле

Шеф-повар Дэвид Чанг (второй слева). Фото: google.com

Шеф-сундук с двумя мишленовскими звездами шокировал всех своим заявлением о том, что готовить бургеры с помощью барбекю не следует. Специалист назвал это "самым ужасным способом приготовления мяса".

Об этом пишет Dailymail.

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Никогда не жарьте бургеры на гриле!

Шеф-куфар Дэвид Чанг владелец флагманского ресторана Momofuku в Нью-Йорке, недавно получивший две мишленовские звезды, заявил, что "это просто маркетинговая ложь".

"На самом деле я считаю, что гриль – это ужасная вещь для бургера. Думаю, эта точка зрения может создать для меня проблемы", – написал Чанг.

Повар предлагает готовить бургеры на сковородке — такой способ гораздо лучше, чем готовить на гриле.

Шеф-повар также добавил, что гамбургер, приготовленный на гриле, не имеет никаких положительных качеств, но другие блюда могут быть вкусными, если их приготовить именно таким образом.

"Это хорошо для курицы, куриных бедер, курицы, свинины, бараний отбивных и морепродуктов. Есть некоторые овощи, которые хорошо жарят на гриле, кабачок и баклажаны, но только если их нарезать определенным образом, иначе они могут провалиться сквозь щели", — говорит шеф-повар.

Напомним, ранее мы писали, что ученые провели исследование и обнаружили, что наши сновидения зависят от того, какую еду потребляем перед сном . Да, они узнали, что мясо или шоколад могут привести к кошмарам.