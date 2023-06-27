Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Популярный шеф-повар рассказал, почему не стоит готовить бургер на гриле arrow

Популярный шеф-повар рассказал, почему не стоит готовить бургер на гриле

27 июня 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Популярный шеф-повар рассказал, почему не стоит готовить бургер на гриле
Шеф-повар Дэвид Чанг (второй слева). Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Шеф-сундук с двумя мишленовскими звездами шокировал всех своим заявлением о том, что готовить бургеры с помощью барбекю не следует. Специалист назвал это "самым ужасным способом приготовления мяса".

Об этом пишет Dailymail.

Читайте также:

Никогда не жарьте бургеры на гриле!

Шеф-куфар Дэвид Чанг владелец флагманского ресторана Momofuku в Нью-Йорке, недавно получивший две мишленовские звезды, заявил, что "это просто маркетинговая ложь".

"На самом деле я считаю, что гриль – это ужасная вещь для бургера. Думаю, эта точка зрения может создать для меня проблемы", – написал Чанг.

Повар предлагает готовить бургеры на сковородке — такой способ гораздо лучше, чем готовить на гриле.

Шеф-повар также добавил, что гамбургер, приготовленный на гриле, не имеет никаких положительных качеств, но другие блюда могут быть вкусными, если их приготовить именно таким образом.

"Это хорошо для курицы, куриных бедер, курицы, свинины, бараний отбивных и морепродуктов. Есть некоторые овощи, которые хорошо жарят на гриле, кабачок и баклажаны, но только если их нарезать определенным образом, иначе они могут провалиться сквозь щели", — говорит шеф-повар.

Напомним, ранее мы писали, что ученые провели исследование и обнаружили, что наши сновидения зависят от того, какую еду потребляем перед сном . Да, они узнали, что мясо или шоколад могут привести к кошмарам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз