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Популярний шеф-кухар розповів, чому не варто готувати бургер на грилі

27 червня 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Популярний шеф-кухар розповів, чому не варто готувати бургер на грилі
Шеф-кухар Девід Чанг (другий ліворуч). Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Шеф-куфар з двома мішленівськими зірками шокував усіх своєю заявою по те, що готувати бургери за допомогою барбекю не слід. Фахівець назвав це "найжахливішим способом приготування мʼяса".

Про це пише Dailymail.

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Шеф-куфар Девід Чанг властник флагманського ресторану  Momofuku в Нью-Йорку, який нещодавно отримав дві мішленівські зірки, заявив, що "це просто маркетингова брехня".

"Насправді я вважаю, що гриль — це жахлива річ для бургера. Думаю, ця точка зору може створити для мене проблеми", — написав Чанг.

Натомість кухар пропонує готувати бургери на сковорідці — такий спосіб набагато кращий, ніж готувати на грилі.

Шеф-кухар також додав, що гамбургер, приготований на грилі, не має жодних позитивних якостей", але інші страви можуть бути смачними, якщо їх приготувати саме в такий спосіб.

"Це добре для курки, курячих стегон, курки, свинини, баранячих відбивних і морепродуктів. Є деякі овочі, які добре смажать на грилі, кабачок і баклажани, але тільки якщо їх нарізати певним чином, інакше вони можуть провалитися крізь щілини", — каже шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені провели дослідження і виявили, що наші сновидіння залежать від того, яку саме їжу споживаємо перед сном. Так, вони дізналися, що м'ясо чи шоколад можуть призвести до кошмарів. 

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