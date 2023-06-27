Популярний шеф-кухар розповів, чому не варто готувати бургер на грилі
Шеф-куфар з двома мішленівськими зірками шокував усіх своєю заявою по те, що готувати бургери за допомогою барбекю не слід. Фахівець назвав це "найжахливішим способом приготування мʼяса".
Про це пише Dailymail.
Ніколи не смажте бургери на грилі!
Шеф-куфар Девід Чанг властник флагманського ресторану Momofuku в Нью-Йорку, який нещодавно отримав дві мішленівські зірки, заявив, що "це просто маркетингова брехня".
"Насправді я вважаю, що гриль — це жахлива річ для бургера. Думаю, ця точка зору може створити для мене проблеми", — написав Чанг.
Натомість кухар пропонує готувати бургери на сковорідці — такий спосіб набагато кращий, ніж готувати на грилі.
Шеф-кухар також додав, що гамбургер, приготований на грилі, не має жодних позитивних якостей", але інші страви можуть бути смачними, якщо їх приготувати саме в такий спосіб.
"Це добре для курки, курячих стегон, курки, свинини, баранячих відбивних і морепродуктів. Є деякі овочі, які добре смажать на грилі, кабачок і баклажани, але тільки якщо їх нарізати певним чином, інакше вони можуть провалитися крізь щілини", — каже шеф-кухар.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені провели дослідження і виявили, що наші сновидіння залежать від того, яку саме їжу споживаємо перед сном. Так, вони дізналися, що м'ясо чи шоколад можуть призвести до кошмарів.