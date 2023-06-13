Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Зачем нужен ящик в духовке: скрытые функции, о которых мало кто знал arrow

Зачем нужен ящик в духовке: скрытые функции, о которых мало кто знал

13 июня 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Для чего нужен ящик в духовке – неожиданные функции
Ящик в духовке, который имеет множество функций на кухне. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Наверное в доме каждого человека есть вещи, о назначении которых далеко не все знают. Например, это касается нижнего ящика под духовой печью, который многие считают просто пустым местом, но стоит понимать, что у него достаточно немало функций.

Новини.LIVE рассказывает о том, для чего действительно предназначен ящик в духовке.

Читайте также:

Для чего предназначен ящик под духовкой?

Ящик духовки — это дополнительное место, где можно складывать разные принадлежности и предметы кухни. Следует понимать, что можно хранить в этом ящике, какие кухонные принадлежности, приборы и даже продукты питания можно складывать в это место.

Что можно положить в ящик под духовкой?

Например, в этом ящике можно хранить различные кухонные принадлежности. Туда можно положить формы для выпечки, противень, разные сковородки и решетки, а также другие полезные инструменты, которыми вы пользуетесь каждый раз для приготовления пищи.

Духовка
Приготовление блюда в духовке молодая девушка. Фото: скриншот с YouTube

Также ящик можно использовать для хранения посуды, особенно, если размер кухни не позволяет сильно "размахиваться". Речь идет о хранении разных чашек, тарелок и других вещей из кухни.

Кроме того, этот ящик предназначен и для хранения соли, сахара и специй, которые можно туда спрятать для увеличения места на кухне, в частности, для освобождения различных полочек и шкафчиков.

Ящик в духовке
Ящик в духовке, имеющий разные функции. Фото: скриншот с YouTube

Неожиданная функция ящика

Следует понимать, что в некоторых пособиях к плитам ящик называется как "ящик для подогрева". Например, если вы не имеете микроволновки или вы хотите сэкономить на электричестве, этот ящик очень в этом поможет.

Дело в том, что при приготовлении ящик очень греется, поэтому там можно даже подогреть пищу или оставить там, чтобы она оставалась теплой.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро и эффективно очистить стиральную машинку от накипи и грязи.

Раньше мы рассказывали о том, как нужно правильно выбрать черешню, чтобы не отравиться.

Также мы сообщали о том, как можно освежить интерьер своего дома без лишних трат.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас