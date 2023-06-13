Для чего нужен ящик в духовке – неожиданные функции

Ящик в духовке, который имеет множество функций на кухне. Фото: скриншот с YouTube

Наверное в доме каждого человека есть вещи, о назначении которых далеко не все знают. Например, это касается нижнего ящика под духовой печью, который многие считают просто пустым местом, но стоит понимать, что у него достаточно немало функций.

Новини.LIVE рассказывает о том, для чего действительно предназначен ящик в духовке.

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Для чего предназначен ящик под духовкой?

Ящик духовки — это дополнительное место, где можно складывать разные принадлежности и предметы кухни. Следует понимать, что можно хранить в этом ящике, какие кухонные принадлежности, приборы и даже продукты питания можно складывать в это место.

Что можно положить в ящик под духовкой?

Например, в этом ящике можно хранить различные кухонные принадлежности. Туда можно положить формы для выпечки, противень, разные сковородки и решетки, а также другие полезные инструменты, которыми вы пользуетесь каждый раз для приготовления пищи.

Приготовление блюда в духовке молодая девушка. Фото: скриншот с YouTube

Также ящик можно использовать для хранения посуды, особенно, если размер кухни не позволяет сильно "размахиваться". Речь идет о хранении разных чашек, тарелок и других вещей из кухни.

Кроме того, этот ящик предназначен и для хранения соли, сахара и специй, которые можно туда спрятать для увеличения места на кухне, в частности, для освобождения различных полочек и шкафчиков.

Ящик в духовке, имеющий разные функции. Фото: скриншот с YouTube

Неожиданная функция ящика

Следует понимать, что в некоторых пособиях к плитам ящик называется как "ящик для подогрева". Например, если вы не имеете микроволновки или вы хотите сэкономить на электричестве, этот ящик очень в этом поможет.

Дело в том, что при приготовлении ящик очень греется, поэтому там можно даже подогреть пищу или оставить там, чтобы она оставалась теплой.

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