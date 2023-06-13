Для чого потрібен ящик в духовці – неочікувані функції

Ящик в духовці, який має багато функцій на кухні. Фото: скріншот з YouTube

Напевно в будинку кожної людини є речі, про призначення яких далеко не всі знають. Наприклад, це стосується нижнього ящика під духовою піччю, який багато хто вважає просто пустим місцем, але варто розуміти, що він має досить немало функцій.

Новини.LIVE розповідає про те, для чого насправді призначений ящик в духовці.

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Для чого призначений ящик під духовкою?

Ящик духовки — це додаткове місце, де можна складати різне приладдя та предмети кухні. Варто розуміти, що можна зберігати в цьому ящику, яке кухонне приладдя, прилади та навіть продукти харчування можна складати в це місце.

Що можна покласти до ящику під духовкою?

Наприклад, в цьому ящику можна зберігати різне кухонне приладдя. Туди можна покласти форми для випічки, деко, різні сковорідки та решітки, а також інші корисні інструменти, якими ви користуєтеся кожний раз для приготування їжі.

Приготування страви в духовці молодою дівчиною. Фото: скріншот з YouTube

Також ящик можна використовувати для зберігання посуду, особливо, якщо розмір кухні не дозволяє сильно "розмахуватися". Мова йде про зберігання різних чашок, тарілок та інших речей з кухні.

Крім того, цей ящик призначений і для зберігання солі, цукру та спецій, які можна туди заховати задля збільшення місця на кухні, зокрема, для звільнення різних поличок та шафок.

Ящик в духовці, який має різні функції. Фото: скріншот з YouTube

Неочікувана функція ящику

Варто розуміти, що в деяких посібниках до плит ящик називається як "ящик для підігріву". Наприклад, якщо ви не маєте мікрохвильової печі або ви хочете зекономити на електриці, цей ящик дуже в цьому допоможе.

Річ у тому, що під час приготування ящик дуже гріється, тому там можна навіть підігріти їжу або залишити там, щоб вона залишалася теплою.

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