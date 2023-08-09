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Как готовить, чтобы не пригорала кастрюля: действенные советы

9 августа 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как готовить, чтобы не пригорала кастрюля: действенные советы
Женщина готовит еду. Фото: Freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Довольно часто во время приготовления пищи хозяйки сталкиваются с проблемой пригоревшей кастрюли, которая доставляет немало хлопот. В частности, неприятный запах на кухне, дополнительная грязная посуда и испорченное блюдо.

Новини.LIVE собрали самые действенные советы, как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала.

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Простые способы и советы, чтобы кастрюля не пригорала

Чаще кастрюля подгорает при приготовлении блюд на молоке, в частности кашей. Однако избавиться от этой проблемы достаточно просто. Кастрюля не пригорит, если прежде чем налить в нее молоко, залить туда воду на уровень в один сантиметр.

Эту воду необходимо довести до кипения и уже после этого добавлять молоко, в котором вы привычным способом сварите кашу.

Также важно следить, чтобы каша не оставалась без воды и вовремя ее добавлять, если крупа не готова, или выключить, если вся вода испарилась. Также в конце приготовления можно добавить в кастрюлю масло — оно немного задержит пригорание.

Как отчистить пригоревшее дно кастрюли

Если кастрюля уже пригорела и нужно ее отчистить, следует воспользоваться раствором соды, а именно смешать соду с малым количеством воды, пока она не превратится в простую пасту. Затем эту смесь необходимо прокипятить, после чего охладить кастрюлю и помыть обычным способом с помощью губки для мытья посуды.

Напомним, недавно мы писали о суперлайфхаке от неприятного запаха из унитаза.

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