Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Як готувати, щоб не пригорала каструля: дієві поради arrow

Як готувати, щоб не пригорала каструля: дієві поради

9 серпня 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як готувати, щоб не пригорала каструля: дієві поради
Жінка готує їжу. Фото: Freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Досить часто під час приготування їжі господині чи господарі стикаються з проблемою пригорілої каструлі, яка приносить чимало клопотів. Зокрема, неприємний запах на кухні, додатковий брудний посуд і зіпсована страва.

Новини.LIVE зібрали найдієвіші поради, як зробити так, щоб каструля не пригорала.

Читайте також:

Прості способи і порада, аби каструля не пригорала

Найчастіше каструля підгорає при готуванні страв на молоці, зокрема кашів. Проте позбутись цієї проблеми досить просто. Каструля не пригорить, якщо перш ніж налити в неї молоко — залляти туди воду на рівень в один сантиметр.

Цю воду необхідно довести до кипіння і вже після цього додавати молоко, в якому ви звичним способом зварите кашу.

Також важливо стежити, щоб каша не залишалася без води і вчасно її додавати, якщо крупа не готова, або ж вимкнути, якщо вся вода випарувалася. Також в кінці приготування можна додати в каструлю масло - воно трохи затримає пригорання.

Як відчистити пригоріле дно каструлі

Якщо ж каструля вже пригоріла і потрібно її відчистити, варто скористатись розчином соди, а саме змішати соду з малою кількістю води, поки вона не перетвориться в просту пасту. Потім цю суміш необхідно прокип'ятити, після чого охолодити каструлю і помити звичним способом за допомогою губки для миття посуду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суперлайфхак від неприємного запаху з унітаза.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз