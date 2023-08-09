Як готувати, щоб не пригорала каструля: дієві поради

Жінка готує їжу. Фото: Freepik

Досить часто під час приготування їжі господині чи господарі стикаються з проблемою пригорілої каструлі, яка приносить чимало клопотів. Зокрема, неприємний запах на кухні, додатковий брудний посуд і зіпсована страва.

Новини.LIVE зібрали найдієвіші поради, як зробити так, щоб каструля не пригорала.

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Прості способи і порада, аби каструля не пригорала

Найчастіше каструля підгорає при готуванні страв на молоці, зокрема кашів. Проте позбутись цієї проблеми досить просто. Каструля не пригорить, якщо перш ніж налити в неї молоко — залляти туди воду на рівень в один сантиметр.

Цю воду необхідно довести до кипіння і вже після цього додавати молоко, в якому ви звичним способом зварите кашу.

Також важливо стежити, щоб каша не залишалася без води і вчасно її додавати, якщо крупа не готова, або ж вимкнути, якщо вся вода випарувалася. Також в кінці приготування можна додати в каструлю масло - воно трохи затримає пригорання.

Як відчистити пригоріле дно каструлі

Якщо ж каструля вже пригоріла і потрібно її відчистити, варто скористатись розчином соди, а саме змішати соду з малою кількістю води, поки вона не перетвориться в просту пасту. Потім цю суміш необхідно прокип'ятити, після чого охолодити каструлю і помити звичним способом за допомогою губки для миття посуду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суперлайфхак від неприємного запаху з унітаза.