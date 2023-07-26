Очень вкусный рецепт к молодому картофелю — видео

Давний гуцульский рецепт к молодому картофелю от бабушки
Рецепт из Прикарпатья от гуцулов. Это блюдо будет отличным дополнением к молодому картофелю. Бабушки обещают, что вы навсегда запомните этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- листья лебеды;
- молодой картофель;
- зеленый лук;
- листья молодого чеснока;
- укроп;
- сметана;
- сливочное масло;
- куриное яйцо.
Способ приготовления
Сначала необходимо промыть листья лебеды. Лучше ее промыть несколько раз.
Далее необходимо залить листья лебеды водой и сварить в течение нескольких минут.
Далее листья лебеды необходимо помять ложкой и усилить. Затем добавляем зеленый лук и листья молодого чеснока и укроп.
Далее добавляем 3-5 ложек сметаны.
Сметану с зеленью нужно поставить на огонь и проварить несколько минут. Добавить сливочное масло.
Затем нужно взять одно куриное яйцо, взбить вилкой и добавить в лебеду со сметаной, при этом постоянно помешивая.
Далее необходимо сварить молодой картофель и добавить сливочное масло с зеленым луком и зеленью.
Лобода подается в общие тарелки к молодому картофелю.
Следует есть все это вместе, лебеда получается, как вкусный соус к картофелю.
Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Сезон молодого картофеля обожают все. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.