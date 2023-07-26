Очень вкусный рецепт к молодому картофелю — видео

Блюдо лебеда. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Рецепт из Прикарпатья от гуцулов. Это блюдо будет отличным дополнением к молодому картофелю. Бабушки обещают, что вы навсегда запомните этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

листья лебеды;

молодой картофель;

зеленый лук;

листья молодого чеснока;

укроп;

сметана;

сливочное масло;

куриное яйцо.

Способ приготовления

Сначала необходимо промыть листья лебеды. Лучше ее промыть несколько раз.

Листья лебеды. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее необходимо залить листья лебеды водой и сварить в течение нескольких минут.

Листья лебеды. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее листья лебеды необходимо помять ложкой и усилить. Затем добавляем зеленый лук и листья молодого чеснока и укроп.

Зеленый лук и чеснок. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее добавляем 3-5 ложек сметаны.

Домашняя сметана. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Сметану с зеленью нужно поставить на огонь и проварить несколько минут. Добавить сливочное масло.

Сливочное масло. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Затем нужно взять одно куриное яйцо, взбить вилкой и добавить в лебеду со сметаной, при этом постоянно помешивая.

Куриное яйцо. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее необходимо сварить молодой картофель и добавить сливочное масло с зеленым луком и зеленью.

Молодой картофель. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Лобода подается в общие тарелки к молодому картофелю.

Лобода и молодой картофель. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Следует есть все это вместе, лебеда получается, как вкусный соус к картофелю.

Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Сезон молодого картофеля обожают все. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.