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Давний гуцульский рецепт к молодому картофелю от бабушки

26 июля 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный рецепт к молодому картофелю — видео
Блюдо лебеда. Фото: YouTube Анна Пилипюк.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт из Прикарпатья от гуцулов. Это блюдо будет отличным дополнением к молодому картофелю. Бабушки обещают, что вы навсегда запомните этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • листья лебеды;
  • молодой картофель;
  • зеленый лук;
  • листья молодого чеснока;
  • укроп;
  • сметана;
  • сливочное масло;
  • куриное яйцо.

Способ приготовления

Сначала необходимо промыть листья лебеды. Лучше ее промыть несколько раз.

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Листья лебеды. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее необходимо залить листья лебеды водой и сварить в течение нескольких минут.

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Листья лебеды. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее листья лебеды необходимо помять ложкой и усилить. Затем добавляем зеленый лук и листья молодого чеснока и укроп.

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Зеленый лук и чеснок. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее добавляем 3-5 ложек сметаны.

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Домашняя сметана. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Сметану с зеленью нужно поставить на огонь и проварить несколько минут. Добавить сливочное масло.

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Сливочное масло. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Затем нужно взять одно куриное яйцо, взбить вилкой и добавить в лебеду со сметаной, при этом постоянно помешивая.

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Куриное яйцо. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Далее необходимо сварить молодой картофель и добавить сливочное масло с зеленым луком и зеленью.

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Молодой картофель. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Лобода подается в общие тарелки к молодому картофелю.

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Лобода и молодой картофель. Фото: YouTube Анна Пилипюк.

Следует есть все это вместе, лебеда получается, как вкусный соус к картофелю.

Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Сезон молодого картофеля обожают все. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.

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