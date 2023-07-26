Дуже смачний рецепт до молодої картоплі — відео

Давній гуцульський рецепт до молодої картоплі від бабусі
Рецепт з Прикарпаття від гуцулів. Ця страва буде відмінним доповненням до молодої картоплі. Бабусі обіцяють, що ви назавжди запам'ятаєте цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- листя лободи;
- молода картопля;
- зелена цибуля;
- листя молодого часнику;
- кріп;
- сметана;
- вершкове масло;
- куряче яйце.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно промити листя лободи. Краше її промити декілька разів.
Далі необхідно залити листя лободи водою та зварити протягом декількох хвилин.
Далі листя лободи необхідно пом'яти ложкою та посилити. Потім додаємо зелену цибулю та листя молодого часнику, та кріп.
Далі додаємо 3-5 ложок сметани.
Сметану з зеленню потрібно постаивти на вогонь та проварити протягом декількох хвилин. Додати вершкове масло.
Потім потрібно взяти одне куряче яйце, збити виделкою та додати до лободи зі сметаною, при цьому постійно помішуючи.
Далі необхідно зварити молоду картоплю та додати вершкове масло з зеленою цибулею та зеленню.
Лобода подається в загальні тарілці до молодої картоплі.
Варто їсти все це разом, лобода виходить, як смачний соус до картоплі.
Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви.