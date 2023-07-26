Дуже смачний рецепт до молодої картоплі — відео

Страва лобода. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Рецепт з Прикарпаття від гуцулів. Ця страва буде відмінним доповненням до молодої картоплі. Бабусі обіцяють, що ви назавжди запам'ятаєте цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

листя лободи;

молода картопля;

зелена цибуля;

листя молодого часнику;

кріп;

сметана;

вершкове масло;

куряче яйце.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно промити листя лободи. Краше її промити декілька разів.

Листя лободи. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі необхідно залити листя лободи водою та зварити протягом декількох хвилин.

Листя лободи. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі листя лободи необхідно пом'яти ложкою та посилити. Потім додаємо зелену цибулю та листя молодого часнику, та кріп.

Зелена цибуля та часник. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі додаємо 3-5 ложок сметани.

Домашня сметана. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Сметану з зеленню потрібно постаивти на вогонь та проварити протягом декількох хвилин. Додати вершкове масло.

Вершкове масло. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Потім потрібно взяти одне куряче яйце, збити виделкою та додати до лободи зі сметаною, при цьому постійно помішуючи.

Куряче яйце. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі необхідно зварити молоду картоплю та додати вершкове масло з зеленою цибулею та зеленню.

Молода картопля. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Лобода подається в загальні тарілці до молодої картоплі.

Лобода та молода картопля. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Варто їсти все це разом, лобода виходить, як смачний соус до картоплі.

Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви.