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Давній гуцульський рецепт до молодої картоплі від бабусі

26 липня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний рецепт до молодої картоплі — відео
Страва лобода. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт з Прикарпаття від гуцулів. Ця страва буде відмінним доповненням до молодої картоплі. Бабусі обіцяють, що ви назавжди запам'ятаєте цей рецепт.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться: 

  • листя лободи; 
  • молода картопля; 
  • зелена цибуля; 
  • листя молодого часнику; 
  • кріп; 
  • сметана;
  • вершкове масло; 
  • куряче яйце.

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно промити листя лободи. Краше її промити декілька разів. 

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Листя лободи. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі необхідно залити листя лободи водою та зварити протягом декількох хвилин. 

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Листя лободи. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі листя лободи необхідно пом'яти ложкою та посилити. Потім додаємо зелену цибулю та листя молодого часнику, та кріп. 

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Зелена цибуля та часник.  Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі додаємо 3-5 ложок сметани. 

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Домашня сметана. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Сметану з зеленню потрібно постаивти на вогонь та проварити протягом декількох хвилин. Додати вершкове масло. 

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Вершкове масло.  Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Потім потрібно взяти одне куряче яйце, збити виделкою та додати до лободи зі сметаною, при цьому постійно помішуючи. 

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Куряче яйце.  Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Далі необхідно зварити молоду картоплю та додати вершкове масло з зеленою цибулею та зеленню. 

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Молода картопля.  Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Лобода подається в загальні тарілці до молодої картоплі.

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Лобода та молода картопля. Фото: YouTube Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Варто їсти все це разом, лобода виходить, як смачний соус до картоплі. 

Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви. 

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