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Чем полезен чай с корицей: семь преимуществ

27 апреля 2023 19:01
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить чай с корицей - 7 полезных свойств и рецепт
Чай с корицей поднимает иммунитет и улучшает пищеварение. Фото: Pexels.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Чай из корицы — это отличный способ поставить реальность на паузу и перестать думать о проблемах. Прокипятите палочку корицы в заварнике в течение 15 минут, а затем добавьте мед и лимон, и вуаля — напиток, содержащий множество полезных для здоровья веществ, готов! Представляем Вашему вниманию — десять полезных свойств знакомого продукта от Greatist, о которых мало кто знает.

1. Предупредить диабет

Корица содержит вещества, снижающие уровень сахара в крови, что помогает уменьшить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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2. Поднимет иммунитет

Если вы часто болеете простудой, то этот чай — для вас, ведь корица содержит антиоксиданты, которые борются с вредными свободными радикалами и укрепляют иммунную систему. Кроме того, в ней есть витамин С, поддерживающий иммунную систему и помогающий в борьбе со стрессом, витамин К, необходимый для здоровья костей, железо и марганец, необходимые для правильного метаболизма. Кроме того, корица — это ценный источник цинка, железа, кальция и меди.

Коричневые палочки
Коричневые палочки. Фото: Pexels.

3. Улучшит состояние зубов и укрепит здоровье кишечника

Волнуетесь из-за неприятного запаха во рту или плохого пищеварения? Корица поможет решить эти проблемы, ведь она содержит эфирные масла — циннамальдегид, цимен и эвгенол, способные бороться с вредными бактериями типа E.coli и S.aureus. Исследования свидетельствуют о том, что употребление чая с корицей может снизить количество бактерий во рту и кишечнике, а также в целом снизить риск развития заболеваний, связанных с вредными микроорганизмами.

4. Улучшит состояние сердца

Боитесь страшного слова "холестерин"? Корица содержит кумарины и кетоны, которые могут помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Высокий уровень содержания этих веществ связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, например инфаркта и церебрального инсульта. Корица также содержит антиоксиданты, способствующие уменьшению отложений на стенках сосудов.

5. Улучшить память и концентрацию

Если вы постоянно теряете ключи, то вам следует пить коричный чай! Полезные вещества, содержащиеся в корице, облегчают связывание белка с кальцием и, таким образом, повышают способность мозга хранить и обрабатывать информацию, а также улучшают память, когнитивные функции и концентрацию.

Чай с корицей
Терпкость корицы отлично сочетается со свежестью яблока. Фото: Pexels.

6. Полезна для кожи

Корица обладает противовоспалительными свойствами и может быть полезна при лечении некоторых видов бактерий и грибков. Кроме того, она еще и борется с воспалениями и улучшает состояние кожи.

7. Устранение воспаления

У вас проблемная кожа и ясная? Корица — это еще и мощный антиоксидант, оказывающий противовоспалительное действие. Пейте коричный чай чаще, и уже скоро проблем с кожей станет гораздо меньше!

Напомним, недавно мы писали о том, можно ли добавлять в чай мед вместо сахара. Об этом можно почитать здесь.

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