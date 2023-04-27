Як приготувати чай з корицею - 7 корисних властивостей та рецепт

Чай з корицею піднімає імунітет та покращує травлення. Фото: Pexels.

Чай із кориці — це чудовий спосіб поставити реальність на паузу і перестати думати про проблеми. Прокип’ятіть паличку кориці в заварнику протягом 15 хвилин, а потім додайте мед та лимон, і вуаля — напій, що містить безліч корисних для здоров’я речовин, готовий! До вашої уваги — десять корисних властивостей знайомого продукту від Greatist, про які мало хто знає.

1. Попередить діабет

Кориця містить сполуки, що знижують рівень цукру в крові, що допомагає знизити ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

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2. Підніме імунітет

Якщо ви часто хворієте на простуду, то цей чай — для вас, адже кориця містить антиоксиданти, які борються зі шкідливими вільними радикалами та зміцнюють імунну систему. Крім того, в ній є вітамін С, що підтримує імунну систему та допомагає в боротьбі зі стресом, вітамін К, необхідний для здоров’я кісток, та залізо й марганець, необхідні для правильного метаболізму. Крім того, кориця — це цінне джерело цинку, заліза, кальцію та міді.

Коричні палички. Фото: Pexels.

3. Покращить стан зубів та зміцнить здоров’я кишківника

Хвилюєтеся через неприємний запах в роті чи погане травлення? Кориця допоможе вирішити ці проблеми, адже вона містить ефірні олії — циннамальдегід, цимен та евгенол, здатні боротися зі шкідливими бактеріями на зразок E.coli та S.aureus. Дослідження свідчать про те, що вживання чаю з корицею може знизити кількість бактерій у роті та в кишківнику, а також в цілому знизити ризик розвитку захворювань, пов'язаних зі шкідливими мікроорганізмами.

4. Покращить стан серця

Боїтеся страшного слова "холестерин"? Кориця містить кумарини та кетони, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та тригліцеридів у крові. Високі рівні цих речовин пов'язані з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, наприклад — інфаркту та церебрального інсульту. Кориця також містить антиоксиданти, які сприяють зменшенню відкладень на стінках судин.

5. Поліпшить пам'ять та концентрацію

Якщо ви постійно губите ключі, то пийте корицевий чай! Корисні речовини, що містяться у кориці, полегшують зв'язування білка з кальцієм і, таким чином, підвищують здатність мозку зберігати та обробляти інформацію, а також — поліпшують пам'ять та сприяють поліпшенню когнітивних функцій і концентрації.

Терпкість кориці чудово поєднується зі свіжістю яблука. Фото: Pexels.

6. Корисна для шкіри

Кориця має протизапальні властивості та може бути корисною при лікуванні деяких видів бактерій і грибків. Крім того, вона ще й бореться із запаленнями та покращує стан шкіри.

7. Усуне запалення

У вас проблемні шкіра та ясна? Кориця — це ще й потужний антиоксидант, що має протизапальну дію. Пийте корицевий чай частіше, і вже скоро проблем зі шкірою стане значно менше!

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи можна додавати до чаю мед замість цукру. Про це можна почитати тут.