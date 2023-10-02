Откровенная модная коллекция Андре Тана произвела фурор на Неделе моды в Париже

Дизайнер Андре Тан с моделями во время показа. Фото: менеджмент дизайнера.

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции RDNT, бренда Андре Тана. Коллекция с символическим названием Birth of the Universe произвела настоящий фурор у публики, на показе были замечены звездные гости и инфлюэнсеры со всего мира.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент дизайнера.

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Демонстрация прошла в знаменитом замке La Maison de l'Amérique Latine в самом центре Парижа, на бульваре Сен-Жермен, где в свое время проходили показы коллекций Valentino, Yves Saint Laurent, Dior и других ключевых модных брендов. На подиум в этот вечер вышли всемирно известные украинские супермодели — Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова.

Модель Алина Байкова. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показе Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показе Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показе Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показе Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

"Мир претерпевает значительные изменения. Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны влияют на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Как украинцы, мы особенно сильно это чувствуем. В то же время в глобальном масштабе трансформируется наш способ работы, жизнь и общение. Вместе с RDNT я приглашаю всех принять эти изменения, преодолевать все испытания судьбы и препятствия. И надеюсь, что одежда, которую мы с любовью делаем в RDNT, поможет чувствовать себя лучше в эти турбулентные времена", — комментирует дизайнер.

RDNT — это бренд в экосистеме дизайнера Андре Тана, который относят к категории streetwear и "устойчивой моды" (sustainable fashion). Вещи RDNT постоянно попадают в поле зрения зарубежных СМИ благодаря яркому сочетанию последних трендов "уличной моды" с экоматериалами и важным социальным месседжам, сопровождающими каждый новый дроп или коллекцию.

Новая коллекция тематически посвящена процессам возникновения новой жизни на Земле, эволюции и обновления — и той невероятной энергии, которая движет этими процессами. В сердце коллекции — изображение женского лона, в его священно-мистическом смысле, как символ увлекательного путешествия под названием "жизнь" и взаимосвязи всех без исключения живых существ.

Модель на показе Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показе Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Дизайнер Андре Тан и модель Алина Байкова. Фото: менеджмент дизайнера.

Дизайнер Андре Тан и модель Алина Байкова. Фото: менеджмент дизайнера.

Вещи из коллекции максимально точно представляют дух времени и запросы нового поколения. Birth of the Universe пропагандирует стиль, в котором сочетаются исключительная функциональность и удобство, а минималистические и футуристические дизайны помогают носителям лучше выразить самих себя. Использование экоматериалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, способствовало не только визуально впечатляющим дизайнам коллекции, но и заново подняло среди гостей показа RDNT вопросы эко-сознания и "этической моды", которые сейчас очень актуальны в мировой fashion-индустрии.

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