Відверта модна колекція Андре Тана здійняла фурор на Тижні моди в Парижі

Дизайнер Андре Тан з моделями під час показу. Фото: менеджмент дизайнера.

У рамках Тижня моди в Парижі відбувся показ нової колекції RDNT, бренда Андре Тана. Колекція із символічною назвою Birth of the Universe викликала справжній фурор у публіки, на показі були помічені зіркові гості та інфлюєнсери зі всього світу.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент дизайнера.

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Демонстрація відбулася в знаменитому замку La Maison de l'Amérique Latine в самому центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу проходили покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent, Dior та інших ключових модних брендів. На подіум цього вечора вийшли всесвітньо відомі українські супермоделі — Аліна Байкова, Ірина Кравченко та Евеліна Мамбетова.

Модель Аліна Байкова. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показі Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показі Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показі Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показі Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

"Світ зазнає значних змін. Глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх нас і змушують шукати відповіді на складні питання. Як українці, ми особливо сильно це відчуваємо. Водночас з цим у глобальному масштабі трансформується наш спосіб роботи, життя та спілкування. Разом з RDNT я запрошую всіх сприйняти ці зміни, долати всі випробування долі та перешкоди. І сподіваюсь, що одяг, який ми з любов'ю робимо в RDNT, допоможе відчувати себе краще в ці турбулентні часи", — коментує дизайнер.

RDNT — це бренд в екосистемі дизайнера Андре Тана, якій відносять до категорії streetwear та "стійкої моди" (sustainable fashion). Речі RDNT постійно потрапляють в поле зору закордонних ЗМІ завдяки яскравому поєднанню останніх трендів "вуличної моди" з екоматеріалами та важливим соціальним меседжам, що супроводжують кожен новий дроп чи колекцію.

Нова колекція тематично присвячена процесам виникнення нового життя на Землі, еволюції та оновлення — і тій неймовірній енергії, яка рухає ці процеси. В серці колекції — зображення жіночого лона, в його священно-містичному значенні, як символ захопливої подорожі під назвою "життя" та взаємопоєднаності всіх без виключення живих істот.

Модель на показі Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Модель на показі Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

Дизайнер Андре Тан та модель Аліна Байкова. Фото: менеджмент дизайнера.

Дизайнер Андре Тан та модель Аліна Байкова. Фото: менеджмент дизайнера.

Речі з колекції максимально точно репрезентують дух часу та запити нового покоління. Birth of the Universe пропагує стиль, в якому поєднуються виняткова функціональність та зручність, а мінімалістичні та футуристичні дизайни допомагають носіям краще висловити самих себе. Використання екоматеріалів, таких як органічна бавовна та перероблений поліестер, посприяло не лише візуально вражаючим дизайнам колекції, але і наново підняло серед гостів показу RDNT питання екосвідомості та "етичної моди", які наразі є дуже актуальними у світовій fashion-індустрії.

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