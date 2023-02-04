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Топ-7 самых сексуальных духов в мире по версии экспертов и редакторов модных изданий

4 февраля 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Топ-7 самых сексуальных духов в мире
Ведущие эксперты и редакторы известных глянцев собрали подборку самых сексуальных духов в мире
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Выбрать парфюм — задача не из простых. И речь идет не о подарке близкому человеку, а о себе. Ведущие эксперты и редакторы известных глянцев собрали подборку самых сексуальных духов в мире.

Список был опубликован на сайте издания Harper's Bazaar.

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Giorgio Armani My Way

Это первый дух бренда, который относится к экопродукции и дополнен флаконом, что подвергается повторной переработке. Верхние ноты цветочной композиции звучат оттенками бергамота и флердоранжа. Искрящийся освежающий старт завораживает и вдохновляет.

Средние ноты образуют цветочный мотив, играющий жасмином и индийской туберозой. Он витает изящными травянисто-пудровыми нюансами, которые приносят в образ женственность и элегантность. Базовые ноты духов создают стойкий сладкий шлейф из белого мускуса, бурбонской ванили и виргинского кедра.

Yves Saint Laurent Mon Paris

Парфюмерная вода станет настоящим открытием для тех, кто готов в полной мере насладиться совершенством. Цветочно-шипровый аромат поражает своей сложностью и камерностью. Эти тонкие сочетания мотивов дурмана и жасмина очаровывают и укачивают. Лакомый апельсиновый цвет тонко переплетается с душистым пионом, чтобы еще раз напомнить нам о том, что настоящей красотой можно любоваться вечностью.

Основные ноты духов причудливой паутиной сливаются с многослойными звуками близкой сердцу мелодии из апельсиново-бергамотовых оттенков. Они постепенно усложняются малиново-клубничными мотивами. Сквозь них, словно издалека, проступают волшебный мандарин, душистая груша, кедрово-ванильные тона и тягучие листья пачулей. Это аромат любовных побед и покоя на лаврах.

Creed Aventus Fragrance

Этот парфюм для мужчин принадлежит к группе ароматов фруктовые шипровые. Был выпущен в 2010 году. Верхние ноты: ананас, бергамот, черная смородина и яблоко. Ноты сердца: береза, пачули, марокканский жасмин и роза. Ноты базы: мускус, дубовый мох, серая амбра и ваниль.

Roja Parfums Lily

Обладательница этого парфюмерного творения — леди, для которой нет препятствий и запретов, умеющая проявить свою элегантность и аристократические манеры. В ее образе сочетаются нежность и дерзость, так манящие представителей сильного пола.

Начальные аккорды бергамота и лимона цитрусовой свежестью призывают к познанию этого аромата. В его "сердечных" нотах таится цветочное звучание гвоздики, жасмина, иланг-иланга, лилии и розы. Изысканная композиция звучит и в базовых аккордах благовониями ванили, гвоздики, мускуса и древесных нот. Элитные духи поместили в роскошный прозрачный флакон, украшенный драгоценными камнями.

Dolce&Gabbana Pour Homme

Это удачное сочетание бодрящих цитрусов, пряных трав и теплых древесных аккордов, в результате чего получилась потрясающая композиция, насыщенная свежестью, терпкостью, с легким оттенком мускуса и табака.

Парфюмерия не просто по достоинству оценили пользователи, но и заслужил международную премию Accademia del Profumo Awards как "Лучший мужской аромат", войдя в историю как классика мужской парфюмерии.

  • Начальная нота: бергамот, мандарин, апельсин, нероли, лимон.
  • Нота "сердца": лаванда, шалфей, полынь, кардамон, перец
  • Конечная нота: сандал, кедр, табак, ирис, мускус, кумарин

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Orphéon Eau de Parfum Diptyque

Это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов древесные шипровые. Это новый аромат, был выпущен в 2021 году. Верхняя нота — ягоды можжевельника. Нота сердца — жасмин. Ноты базы — пудровые, кедр и бобы тонкая.

Ormaie Marque-Page

Это дух для женщин и мужчин. Был выпущен в 2021 году. Верхние ноты: давана, ладан и артемизия (полынь). Ноты сердца: кожа, апельсиновый цвет, герань, ирис и жасмин. Ноты базы: амбра, дерево агар (eд), нагармота, сандал, пачули, кедр и ветивер.

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, которые бросили вызов парфюмерной индустрии и запустили собственный бренд. Также мы рассказывали, что запах духов не дал уклонистам пройти мимо пограничников в Одесской области.

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