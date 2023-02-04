Топ-7 найсексуальніших парфумів у світі

Провідні експерти та редактори відомих глянців зібрали підбірку найсексуальніших парфумів у світі

Обрати парфум — задача не з простих. І йдеться не про подарунок близькій людині, а про себе. Провідні експерти та редактори відомих глянців зібрали підбірку найсексуальніших парфумів у світі.

Перелік був опублікований на сайті видання Harper's Bazaar.

Giorgio Armani My Way

Це перший парфум бренду, який відноситься до екопродукціі та доповнений флаконом, що піддається повторній переробці. Верхні ноти квіткової композиції звучать відтінками бергамота та флердоранжа. Іскристий освіжаючий старт заворожує й надихає.

Середні ноти утворюють квітковий мотив, який грає жасмином і індійської туберозою. Він витає витонченими трав'янисто-пудровим нюансами, які приносять в образ жіночність та елегантність. Базові ноти парфуму створюють стійкий солодкий шлейф з білого мускусу, бурбонської ванілі та віргінського кедра.

Yves Saint Laurent Mon Paris

Парфумована вода стане справжнім відкриттям для тих, хто готовий повною мірою насолодитися досконалістю. Квітково-шипровий аромат вражає своєю складністю і камерністю. Ці тонкі поєднання мотивів дурману і жасмину чарують і заколисують. Ласолюбний апельсиновий цвіт тонко переплітається із запашною півонією, щоб ще раз нагадати нам про те, що справжньою красою можна милуватися вічність.

Основні ноти парфумів химерною павутиною зливаються з багатошаровими звуками близької серцю мелодії з апельсиново-бергамотових відтінків. Вони поступово ускладнюються малиново-полуничними мотивами. Крізь них, ніби здалеку, проступають чарівний мандарин, духмяна груша, кедрово-ванільні тони і тягуче листя пачулів. Це аромат любовних перемог і спочивання на лаврах.

Creed Aventus Fragrance

Цей парфум для чоловіків належить до групи ароматів шипрові фруктові. Був випущений у 2010 році. Верхні ноти: ананас, бергамот, чорна смородина і яблуко. Ноти серця: береза, пачулі, марокканський жасмин і троянда.Ноти бази: мускус, дубовий мох, сіра амбра і ваніль.

Roja Parfums Lily

Власниця цього парфумерного творіння — леді, для якої не існує перешкод і заборон, яка вміє проявити свою елегантність та аристократичні манери. В її образі поєднуються ніжність і зухвалість, які так ваблять представників сильної статі.

Початкові акорди бергамота і лимона цитрусовою свіжістю закликають до пізнання цього аромату. У його "сердечних" нотах таїться квіткове звучання гвоздики, жасмину, іланг-іланга, лілії і троянди. Вишукана композиція звучить і в базових акордах пахощами ванілі, гвоздики, мускусу і деревних нот. Елітні парфуми помістили у розкішний прозорий флакон, який прикрашений дорогоцінним камінням.

Dolce&Gabbana Pour Homme

Це вдале поєднування збадьорливих цитрусів, пряних трав та теплих деревних акордів, у результаті чого вийшла приголомшлива композиція, насичена свіжістю, терпкістю, з легким відтінком мускусу й тютюну.

Парфум не просто гідно оцінили користувачі, але й заслужив міжнародну премію Accademia del Profumo Awards як "Кращий чоловічий аромат", увійшовши в історію як класика чоловічої парфумерії.

Початкова нота: бергамот, мандарин, апельсин, неролі, лимон

Нота "серця": лаванда, шавлія, полин, кардамон, перець

Кінцева нота: сандал, кедр, тютюн, ірис, мускус, кумарин

Orphéon Eau de Parfum Diptyque

Це парфум для жінок та чоловіків, належить до групи ароматів деревні шипрові. Це новий аромат, був випущений у 2021. Верхня нота — ягоди ялівцю. Нота серця — жасмин. Ноти бази — пудрові, кедр і боби тонка.

Ormaie Marque-Page

Це парфум для жінок та чоловіків. Був випущений у 2021 році. Верхні ноти: давана, ладан і артемізія (полин). Ноти серця: шкіра, апельсиновий цвіт, герань, ірис і жасмин. Ноти бази: амбра, дерево агар (eд), нагармота, сандал, пачулі, кедр і ветивер.

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які кинули виклик парфумерній індустрії та запустили власний бренд. Також ми розповідали, що запах парфумів не дав ухилянтам пройти повз прикордонників на Одещині.