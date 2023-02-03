Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мода и стиль arrow Не прошел и год: британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка после громкого скандала arrow

Не прошел и год: британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка после громкого скандала

3 февраля 2023 17:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Только после скандала британский бренд Paul Smith уходит из россии
Британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После начала полномасштабной войны большинство мировых компаний покинули российский рынок. В кинотеатрах страны-террориста не посмотреть новый "Аватар", а в магазинах люксовой одежды не найти известных брендов. Впрочем, эта история не о британской компании Paul Smith.

Подробности громкого скандала опубликовало издание Daily Mail.

Читайте также:

Подробности

Корреспондент посетил магазин Paul Smith в ГУМе на Красной площади, расположенный рядом с кремлем. Он был открыт с 10 утра до 10 вечера семь дней в неделю.

"Мы обнаружили полки, полностью заполненные многими вещами из последнего ассортимента Paul Smith", — сообщила в публикации редакция Daily Mail.

null
Витрина магазина в Москве.

После этого журналисты обратились к руководству компании за разъяснениями. Ранее компания Paul Smith отказывалась обсуждать свое присутствие в россии.

Руководитель люксового бренда, модельер Пол Смит, заявил, что он "на самом деле не знал" о том, что его компания продолжает работать в москве. Смит заверил, что теперь уж точно прекратит все поставки в рф. Если бы не скандал, не известно сколько бы они работали еще.

По словам 75-летнего модельера, решение разрешить российским магазинам торговать от имени Paul Smith после начала войны против Украины было ошибкой. Отмечается, что компания требует, чтобы магазины были закрыты.

Модельер Пол Смит

Магазинами и онлайн-торговлей Paul Smith в стране-террористе занималась фирма Bosco di Ciliegi бизнесмена Михаилом Куснировичем. В сеть входят более 200 магазинов одежды и аксессуаров, в том числе Gucci, ISAIA, Moschino и других брендов.

Напомним, ранее мы писали, что главная актриса сериала "Уэнздей", Дженна Ортега, стала послом известного немецкого бренда спортивной одежды Adidas. Также мы рассказывали, что модельер Лилия Пустовит выпустила капсульную коллекцию в поддержку защитниц Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

18:33 "Армию дронов" пополнили комплексы беспилотников Raybird-3 украинского производства

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з фото

18:21 Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"

18:11 Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину

Эксклюзив

18:04 Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:59 Экс-главе Херсонской ОВА объявили подозрение: в чем его обвиняют

17:58 "Львовская железная дорога" предупреждает об изменениях в расписании движения пригородных поездов

17:54 Мы не напуганы, мы не боимся кремля, — президент Евросовета

17:50 История и искусство у блекаут: одесские благотворители приобрели генераторы для музеев Украины

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Актуальное по теме

None 3 Февраль 18:33

"Армию дронов" пополнили комплексы беспилотников Raybird-3 украинского производства

None 3 Февраль 17:56

Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

None 3 Февраль 18:24

Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"

None 3 Февраль 18:29

Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB