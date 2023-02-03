Только после скандала британский бренд Paul Smith уходит из россии

Британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка

После начала полномасштабной войны большинство мировых компаний покинули российский рынок. В кинотеатрах страны-террориста не посмотреть новый "Аватар", а в магазинах люксовой одежды не найти известных брендов. Впрочем, эта история не о британской компании Paul Smith.

Подробности громкого скандала опубликовало издание Daily Mail.

Подробности

Корреспондент посетил магазин Paul Smith в ГУМе на Красной площади, расположенный рядом с кремлем. Он был открыт с 10 утра до 10 вечера семь дней в неделю.

"Мы обнаружили полки, полностью заполненные многими вещами из последнего ассортимента Paul Smith", — сообщила в публикации редакция Daily Mail.

Витрина магазина в Москве.

После этого журналисты обратились к руководству компании за разъяснениями. Ранее компания Paul Smith отказывалась обсуждать свое присутствие в россии.

Руководитель люксового бренда, модельер Пол Смит, заявил, что он "на самом деле не знал" о том, что его компания продолжает работать в москве. Смит заверил, что теперь уж точно прекратит все поставки в рф. Если бы не скандал, не известно сколько бы они работали еще.

По словам 75-летнего модельера, решение разрешить российским магазинам торговать от имени Paul Smith после начала войны против Украины было ошибкой. Отмечается, что компания требует, чтобы магазины были закрыты.

Модельер Пол Смит

Магазинами и онлайн-торговлей Paul Smith в стране-террористе занималась фирма Bosco di Ciliegi бизнесмена Михаилом Куснировичем. В сеть входят более 200 магазинов одежды и аксессуаров, в том числе Gucci, ISAIA, Moschino и других брендов.

Напомним, ранее мы писали, что главная актриса сериала "Уэнздей", Дженна Ортега, стала послом известного немецкого бренда спортивной одежды Adidas. Также мы рассказывали, что модельер Лилия Пустовит выпустила капсульную коллекцию в поддержку защитниц Украины.