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Не пройшов і рік: британський бренд Paul Smith йде з російського ринку після гучного скандалу

3 лютого 2023 17:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тільки після скандалу британський бренд Paul Smith йде з росії
Британський бренд Paul Smith йде з російського ринку
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після початку повномасштабної війни більшість світових компаній покинули російський ринок. В кінотеатрах країни-терориста не подивитися новий "Аватар", а в магазинах люксового одягу не знайти відомі бренди. Втім, ця історія не про британську компанію Paul Smith.

Подробиці гучного скандалу опублікувало видання Daily Mail.

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Деталі 

Кореспондент відвідав магазин Paul Smith у ГУМі на Червоній площі, який розташований поруч з кремлем. Він був відкритий з 10 ранку до 10 вечора сім днів на тиждень. 

"Ми знайшли полиці, повністю заповнені багатьма речами з останнього асортименту Paul Smith", – повідомила у публікації редакція Daily Mail.

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Вітрина магазину в москві

Після цього журналісти звернулися до керівництва компанії за поясненнями. Раніше компанія Paul Smith відмовлялася обговорювати свою присутність у росії.

Керівник люксового бренду, модельєр Пол Сміт, заявив, що він "насправді не знав" про те, що його компанія продовжує працювати в москві. Сміт запевнив, що тепер вже точно припинить усі постачання в рф. Як би не скандал, не відомо скільки б вони працювали ще. 

За словами 75-річного модельєра рішення дозволити російським магазинам торгувати від імені Paul Smith після початку війни проти України було помилкою. Зазначається, що компанія вимагає, щоб магазини були закриті.

Модельєр Пол Сміт

Магазинами та онлайн-торгівлею Paul Smith в країні-терористі займалась фірма Bosco di Ciliegi бізнесмена  Михайлом Кусніровичем. До  мережі входять понад 200 магазинів одягу та аксесуарів, зокрема Gucci, ISAIA, Moschino та інших брендів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що головна акторка серіалу "Венздей", Дженна Ортега, стала амбасадоркою відомого німецького бренду спортивного одягу Adidas. Також ми розповідали, що модельєрка Лілія Пустовіт випустила капсульну колекцію на підтримку захисниць України.

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