Самую маленькую сумочку в мире продали на аукционе за сумасшедшие деньги

Маленькие сумочки. Фото: Google

Наименьшую сумочку в мире, которую без помощи лупы не разглядеть, продали на онлайн-аукционе. Она ушла с молотка за 63 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание CNN.

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Модный аксессуар размером менее 0,03 дюйма в ширину. Едва заметная для человеческого глаза флуоресцентная желтовато-зеленая сумка основана на популярном дизайне бренда Louis Vuitton. Но французский дом моды не имел дела с микросумочкой. Ее создал художественный коллектив MSCHF из Нью-Йорка.

Самая маленькая сумочка в мире. Фото: MSCHF

Создатели назвали свое миниатюрное произведение "микроскопической сумочкой" и утверждают, что она достаточно узкая, чтобы пройти сквозь ушко иголки, и меньше крупинки морской соли.

Сумочка изготовлена с помощью двухфотонной полимеризации, технологии производства, используемой для 3D-печати микроразмерных пластиковых деталей. Ее продали на онлайн-аукционе вместе с микроскопом, оснащенным цифровым дисплеем, через который можно рассматривать сумку.

Микросумочка создана на основе сумки OnTheGo от французского бренда, которая сейчас продается в натуральном размере по цене от 3100 до 4300 долларов.

Самая маленькая сумочка в мире. Фото: MSCHF

Напомним, ранее мы писали, что певицы Бейонсе и Рианна посетили презентацию новой мужской коллекции Louis Vuitton. Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон ошеломила модным образом в саду Букингемского дворца.