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Найменшу сумочку у світі продали на аукціоні за шалені гроші

29 червня 2023 13:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Найменшу сумочку у світі продали на аукціоні за шалені гроші
Маленькі сумочки. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Найменшу сумочку у світі, яку без допомоги лупи не розгледіти, продали на онлайн-аукціоні. Вона пішла з молотка за 63 тисячі доларів. 

Про це повідомляє видання CNN.

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Модний аксесуар розміром менш як 0,03 дюйма в ширину. Ледь помітна для людського ока флуоресцентна жовтувато-зелена сумка заснована на популярному дизайні бренду Louis Vuitton. Але французький дім моди не мав справи з мікросумочкою. Її створив мистецький колектив MSCHF З Нью-Йорку. 

Найменша сумочка в світі. Фото: MSCHF

Творці назвали свій мініатюрний витвір "мікроскопічною сумочкою" і стверджують, що вона достатньо вузька, аби пройти крізь вушко голки, і менша за крупинку морської солі.

Сумочка виготовлена за допомогою двофотонної полімеризації, технології виробництва, яка використовується для 3D-друку мікророзмірних пластикових деталей. Її продали на онлайн-аукціоні разом із мікроскопом, оснащеним цифровим дисплеєм, через який сумку можна розглядати.

Мікросумочка створена на основі сумки OnTheGo від французького бренду, яка зараз продається в натуральному розмірі за ціною від 3100 до 4300 доларів.

Найменша сумочка в світі. Фото: MSCHF

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки Бейонсе та Ріанна відвідали презентацію нової чоловічої колекції Louis Vuitton. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу.

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