Найменшу сумочку у світі продали на аукціоні за шалені гроші
Найменшу сумочку у світі, яку без допомоги лупи не розгледіти, продали на онлайн-аукціоні. Вона пішла з молотка за 63 тисячі доларів.
Про це повідомляє видання CNN.
Про сумочку рекордсменку
Модний аксесуар розміром менш як 0,03 дюйма в ширину. Ледь помітна для людського ока флуоресцентна жовтувато-зелена сумка заснована на популярному дизайні бренду Louis Vuitton. Але французький дім моди не мав справи з мікросумочкою. Її створив мистецький колектив MSCHF З Нью-Йорку.
Творці назвали свій мініатюрний витвір "мікроскопічною сумочкою" і стверджують, що вона достатньо вузька, аби пройти крізь вушко голки, і менша за крупинку морської солі.
Сумочка виготовлена за допомогою двофотонної полімеризації, технології виробництва, яка використовується для 3D-друку мікророзмірних пластикових деталей. Її продали на онлайн-аукціоні разом із мікроскопом, оснащеним цифровим дисплеєм, через який сумку можна розглядати.
Мікросумочка створена на основі сумки OnTheGo від французького бренду, яка зараз продається в натуральному розмірі за ціною від 3100 до 4300 доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки Бейонсе та Ріанна відвідали презентацію нової чоловічої колекції Louis Vuitton. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу.