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Майли Сайрус показала безупречную фигуру на обложке Vogue

18 мая 2023 21:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майли Сайрус показала безупречную фигуру на обложке Vogue
Майли Сайрус. Фото: instagram.com/britishvogue/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Майли Сайрус появилась на обложке британского Vogue. Звезда стала героиней июньского выпуска.

Фотосессию для глянца певица выложила на своей странице в Instagram.

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Майли не первый раз доказывет, что ей чужды комплексы. Так, на днях она представила видео на песню Jaded. Звезда в клипе примеряла откровенный золотой купальник и смело позировала топлесс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новый трек входит в альбом артистки Endless Summer Vacation, который увидел свет в марте. Среди поклонников сразу пошли разговоры, что трек Сайрус написала о своем неудачном браке с актером Лиамом Хэмсвортом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, в начале этой весны после трех лет перерыва американская певица Майли Сайрус представила новый альбом Endless Summer Vacation. Главный сингл Flowers до сих пор напевают миллионы слушателей по всему миру.

Ранее Рианна презентовала первую за почти семь лет сольную композицию Lift Me Up. Ее певица записала в соавторстве с продюсером Людвигом Горанссоном, афробит-сенсором Темсом и режиссером Райаном Куглером. Lift Me Up стала саундтреком к предстоящему фильму Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда".

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