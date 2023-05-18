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Майлі Сайрус показала бездоганну фігуру на обкладинці Vogue

18 травня 2023 21:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майлі Сайрус показала бездоганну фігуру на обкладинці Vogue
Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/britishvogue/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Майлі Сайрус з'явилась на обкладинці британського Vogue. Зірка стала героїнею червневого випуску.

Фотосесію для глянцю артистка виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Майлі не вперше доводить, що їй не властиві комплекси. Так, днями вона презентувала відео на пісню Jaded. Зірка у кліпі приміряла відвертий золотий купальник та сміливо позувала топлес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новий трек входить до альбому артистки Endless Summer Vacation, який побачив світ у березні. Серед прихильників одразу пішли розмови, що трек Сайрус написала про свій невдалий шлюб з актором Ліамом Хемсвортом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, на початку цієї весни після трьох років перерви американська співачка Майлі Сайрус представила новий альбом Endless Summer Vacation. Головний сингл Flowers й досі наспівують мільйони слухачів по всьому світу.

Раніше Ріанна презентувала першу за майже сім років сольну композицію Lift Me Up. Її співачка записала у співавторстві з продюсером Людвігом Ґоранссоном, афробіт-сенсором Темсом і режисером Раяном Куглером. Lift Me Up стала саундтреком до майбутнього фільму Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

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