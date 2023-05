Майлі Сайрус показала бездоганну фігуру на обкладинці Vogue

Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/britishvogue/

Співачка Майлі Сайрус з'явилась на обкладинці британського Vogue. Зірка стала героїнею червневого випуску.

Фотосесію для глянцю артистка виклала на своїй сторінці у Instagram.

Читайте також:

Зірка у всій красі продемонструвала підтягнуте тіло та звабливе вбрання від іменитих дизайнерів.

Майлі не вперше доводить, що їй не властиві комплекси. Так, днями вона презентувала відео на пісню Jaded. Зірка у кліпі приміряла відвертий золотий купальник та сміливо позувала топлес.

Новий трек входить до альбому артистки Endless Summer Vacation, який побачив світ у березні. Серед прихильників одразу пішли розмови, що трек Сайрус написала про свій невдалий шлюб з актором Ліамом Хемсвортом.

Нагадаємо, на початку цієї весни після трьох років перерви американська співачка Майлі Сайрус представила новий альбом Endless Summer Vacation. Головний сингл Flowers й досі наспівують мільйони слухачів по всьому світу.

Раніше Ріанна презентувала першу за майже сім років сольну композицію Lift Me Up. Її співачка записала у співавторстві з продюсером Людвігом Ґоранссоном, афробіт-сенсором Темсом і режисером Раяном Куглером. Lift Me Up стала саундтреком до майбутнього фільму Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди".