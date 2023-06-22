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Опытные водители держат в машине лимон: зачем

22 июня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Опытные водители держат в машине лимон: зачем
Водитель управляет автомобилем. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Опытные водители всегда держат в своем автомобиле лимон. Особенно он пригодится, когда нужно отправляться в путь ночью.

О секретах такого лайфака для автомобилистов рассказали журналисты издания "Апостроф".

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Зачем автомобилисту лимон

Обозреватели пишут, что лимон в салоне автомобиля важно иметь особенно тогда, когда нужно отправляться в дорогу в ночное время. Лимон поможет взбодриться и не заснуть за рулем.

Они советуют: чтобы не уснуть за рулем, можно съесть несколько долек лимона. Или просто положить кусочек под язык и резко взбодриться.

"Если водителя после лимона продолжает клонить в сон — лучше сделать остановку и отдохнуть. Вероятно, автомобилисту поможет только длительный сон, поэтому без перерыва не обойтись", — пишет издание.

Напомним, многие люди не могут заснуть в одежде из-за большого дискомфорта, поэтому раздеваются и спят обнаженными. Но есть много других людей, которым лучше спать в пижаме.

Медики советуют ложиться спать без пижамы, поскольку так можно серьезно навредить своему организму. Специалисты объяснили, почему именно нужно спать без пижамы и как она вредит организму.

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