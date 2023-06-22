Досвідчені водії тримають в автівці лимон: для чого

Водій кермує автівкою. Фото: Google

Досвідчені водії завжди тримають у своїй автівці лимон. Особливо він стане у нагоді, коли потрібно вирушати у дорогу вночі.

Про секрети такого лайфаку для автомобілістів розказали журналісти видання "Апостроф".

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Для чого автомобілісту лимон

Оглядачі видання пишуть, що лимон у салоні автомобіля важливо мати особливо тоді, коли потрібно вирушати у дорогу у нічний час. Лимон допоможе підбадьоритися та не заснути за кермом.

Вони радять: аби не заснути за кермом, можна з'їсти кілька часточок лимона. Або просто покласти шматочок під язик і різко підбадьоритися.

"Якщо водія після лимона продовжує хилити в сон — краще зробити зупинку і відпочити. Ймовірно, автомобілісту допоможе лише тривалий сон, тому без перерви не обійтися", — пише видання.

Нагадаємо, багато людей не може заснути в одязі через великий дискомфорт, тому роздягаються та сплять оголеними. Але є багато інших людей, яким краще спати в піжамі.

Медики радять лягати спати без піжами, оскільки так можна серйозно нашкодити своєму організму. Фахівці пояснили, чому саме потрібно спати без піжами та як вона шкодить організму.