Есть пиццу и терять лишние кило: ирландец решил попробовать

Пицца на лаваше. Фото: 1000.menu

Фитнес-тренер из Бангора (Северная Ирландия) Райан Мерсер решил пройти своеобразное испытание. Он решил питаться в течение 30 дней только пиццей. Так он хотел похудеть.

В день он съедал примерно по 10 кусочков. Об этом пишет издание Glamour.

Читайте также:

О своем эксперименте он рассказал в видео. Говорит, за время поедания пиццы он стал куда более подтянутым, чем в начале эксперимента. Даже умудрился скинуть 3,5 кило.

Райан признался, что посчитал ежедневное потребление калорий: 1800-2100 ккал по будням и по 2700 ккал по выходным. Также он не забывал о тренировках и свежих фруктах.

Тренер при этом добавляет, что до конца жизни сидеть только на пицце не собирается. Хотя очень ее любит.

Напомним, индийские врачи описали клинический случай двухлетнего мальчика, которого направили в дерматологическую клинику с 8-месячным анамнезом сыпи, выпадении волос и водянистой диареи. Оказалось, что заболевание ребенка связано с рационом питания.