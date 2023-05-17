Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Диеты arrow Есть пиццу и терять лишние кило: ирландец решил попробовать arrow

Есть пиццу и терять лишние кило: ирландец решил попробовать

17 мая 2023 04:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Есть пиццу и терять лишние кило: ирландец решил попробовать
Пицца на лаваше. Фото: 1000.menu
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Фитнес-тренер из Бангора (Северная Ирландия) Райан Мерсер решил пройти своеобразное испытание. Он решил питаться в течение 30 дней только пиццей. Так он хотел похудеть.

В день он съедал примерно по 10 кусочков. Об этом пишет издание Glamour.

Читайте также:

О своем эксперименте он рассказал в видео. Говорит, за время поедания пиццы он стал куда более подтянутым, чем в начале эксперимента. Даже умудрился скинуть 3,5 кило.

Райан признался, что посчитал ежедневное потребление калорий: 1800-2100 ккал по будням и по 2700 ккал по выходным. Также он не забывал о тренировках и свежих фруктах.

Тренер при этом добавляет, что до конца жизни сидеть только на пицце не собирается. Хотя очень ее любит.

Напомним, индийские врачи описали клинический случай двухлетнего мальчика, которого направили в дерматологическую клинику с 8-месячным анамнезом сыпи, выпадении волос и водянистой диареи. Оказалось, что заболевание ребенка связано с рационом питания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас