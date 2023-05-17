Їсти піцу та втрачати зайві кіло: ірландець вирішив спробувати

Піца на лаваші. Фото: 1000.menu

Фітнес-тренер з Бангора (Північна Ірландія) Райан Мерсер вирішив пройти своєрідне випробування. Він вирішив харчуватися протягом 30 днів лише піцою. Так він хотів схуднути.

За день він з’їдав приблизно по 10 шматочків. Про це пише видання Glamour.

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Про свій експеримент він розказав у відео. Каже, за час поїдання піци, він став куди підтягнутішим, ніж на початку експерименту. Навіть примудрився скинути 3,5 кіло.

Райан зізнався, що порахував щоденне споживання калорій: 1800-2100 ккал — по буднях та по 2700 ккал — по вихідних. Також він не забував про тренування та свіжі фрукти.

Тренер при цьому додає, що до кінця життя сидіти тільки на піці не збирається. Хоча дуже її любить.

Нагадаємо, індійські лікарі описали клінічний випадок дворічного хлопчика, якого направили до дерматологічної клініки з 8-місячним анамнезом висипу, випадіння волосся та водянистої діареї. Виявилося, що захворювання дитини пов'язане з раціоном харчування.