Почему после 30 лет сложнее похудеть

Девушка с яблоком. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Похудение – непростая задача, и после 30 лет оно может потребовать больше времени и усилий. Хотя исследования показывают, что метаболизм не начинает существенно замедляться до 60 лет, есть много причин, почему вам может показаться, что после 30 лет вы скорее наберете вес.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Читайте также:

"Если вы никогда не боролись с лишним весом до 30 лет, а ваши пищевые привычки и образ жизни не соответствуют желаемым, скорее всего, она вас догонит", — сообщила доктор медицинских наук Лора Бурак.

Диета и физические упражнения идут бок о бок. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, вы должны заниматься не менее 150 минут умеренно интенсивными аэробными упражнениями или 75 минут очень интенсивными аэробными физическими нагрузками в неделю. Силовые тренировки также важны и должны выполняться не менее двух раз в неделю. Это здоровое сочетание может помочь вам в ваших усилиях по похудению, одновременно поддерживая мышцы в тонусе.

1. Употребляйте качественные, цельные продукты

Прежде всего, Бурак рекомендует создать основу из преимущественно качественной растительной пищи. Это продукты, растущие на открытом воздухе.

Полезные продукты. Фото: Pexels

Полезная растительная пища такая, как:

свежие овощи и фрукты;

семена;

орехи;

полезные для сердца масла, такие как авокадо и

оливковая;

картофель;

кукуруза;

чечевица и бобы.

2. Ограничьте количество добавленного сахара в своем рационе

"Добавленный сахар - не ваш друг, особенно когда вы пытаетесь похудеть. Одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся, - это большое количество добавленного сахара в нашем рационе, и чем старше вы становитесь, тем сильнее он влияет на ваше здоровье и вес. Потребление избыточных калорий из добавленного сахара связано с набором веса и увеличением жира на животе", — добавила доктор медицинских наук.

Продукты с сахаром. Фото: Pexels

Ограничить количество потребляемого сахара – полезная привычка. Кроме того, начните читать этикетки продуктов всякий раз, когда делаете покупки в продуктовом магазине. Это может помочь вам обнаружить коварные источники, скрывающиеся во многих упакованных продуктах.

3. Убедитесь, что вы едите достаточно в течение дня

Пытаясь добиться быстрого похудения, не совершайте ошибки, когда вы не едите достаточно в течение дня, а затем тянетесь в банки с печеньем ночью. Ваш организм нуждается в топливе в течение всего дня, поэтому лишение себя калорий в течение всего дня, а затем потребление больше, чем следует, поздно вечером может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Полезная еда. Фото: Pexels

"Ешьте достаточно еды в дневные часы, когда вы на самом деле нуждаетесь в ней больше всего, и облегчайте вечернюю трапезу. Учитывая тенденцию к прерывистому голоданию или просто занятость, чтобы остановиться и поесть, или сообщение о том, что вы "не так голодны" в течение дня, люди пропускают приемы пищи и экономят на питании в целом, что затем всегда приводит к свободному доступу к сладкой пище или перекусам во второй половине дня и вечером", — пояснила Лора Бурак.

4. Заботьтесь о приемах пищи заранее

Если вы хотите похудеть после 30 лет, подумайте о том, чтобы готовить еду, например, в воскресенье, чтобы обеспечить свой организм всеми необходимыми питательными веществами и контролировать размер порций. Если вы распланируете все свои приемы пищи на неделю, у вас, скорее все, не возникнет потребности перекусить чем-нибудь нездоровым по дороге на работу или домой", — заверила Лора Бурак.

Еда в контейнерах. Фото: Pexels

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале поведенческого питания и физической активности, приготовление пищи на дому связано с общим "улучшением качества рациона". У женщин-участниц исследование планирования приема пищи прямо коррелировало со снижением вероятности ожирения и избыточного веса, а у мужчин-участников исследования планирование приема пищи играло значительную роль в снижении уровня ожирения.

5. Практикуйте осознанное питание

Это может показаться простым, но если вы замедлите свой беспокойный график, чтобы насладиться едой, это может оказать существенное влияние на процесс похудения после 30 лет. Ограничивайте любые отвлекающие факторы, такие как прокрутка социальных сетей, и практикуйте осознанное питание.

Девушка ест с удовольствием. Фото: Pexels

"Обращайте внимание на то, что вы действительно едите, чтобы ваш мозг и тело могли лучше перерабатывать пищу и не съесть слишком много позже, когда вам, скорее всего, не понадобится эта энергия в конце дня", — резюмировала доктора медицинских наук.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, чем вреден белый хлеб и опасность глютена.