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ТОП-9 вредных продуктов, вызывающих ожирение из-за заедания стресса

12 марта 2023 23:25
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Нужно сосредоточиться на здоровой пище, которая поможет избежать стресса.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заедание стресса сладостями, чипсами или другой вредной пищей не только ведет к набору лишнего веса, но и может существенно ухудшить психологическое состояние. Вот список вредных продуктов, которые вызывают ожирение из-за заедания стресса.

Об этом пишет издание Eat This, Not That.

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Круасаны и кексы

Возможно, трудно поверить, что вкусная выпечка, как хлопьевидные круасаны с маслом и пирожные с сахаром, может вызвать такую же гормональную реакцию, как босс-тиранин, но это правда.

"В этих продуктах много сахара, жира и рафинированных углеводов, которые могут вызвать или усилить стресс, вызывая резкое повышение уровня кортизола", — говорит доктор медицинских наук, врач по спортивной медицине Келли Миддлтон.

Она добавила, что кроме кортизола эти продукты побуждают к выделению другого гормона, инсулина. Эту пищу часто называют "едой-триггером", поскольку она вызывает поток инсулина, который сигнализирует мозгу, что нужно больше сахара (энергии).

Кофе

Утро — это самое худшее время для чашки кофе, если вы хотите избежать увеличения веса, вызванного стрессом. Уровень кортизола в организме естественно повышается и падает в течение дня в соответствии с гормональным циклом, известным как циркадные часы.

Исследования показывают, что организм выделяет наибольшее количество кортизола между 6 и 10 утра, чтобы помочь вам проснуться. Кофеин способствует выработке большего количества кортизола, поэтому утренний толчок возникает именно тогда, когда уровень кортизола в организме достигает максимума.

"Но чашечка кофе в любое время суток может повысить уровень гормонов стресса и вызвать чувство тревоги и стресса. Это может привести к тяге к сахару и углеводам, что может еще больше усилить увеличение веса", — говорит Барбара Коваленко, RD и консультант по вопросам питания компании Lasta.

Спагетти

Даже если у вас нет целиакии, но вы можете быть очень чувствительны к глютену, такие продукты как макароны и хлеб могут вызвать в вашем организме выделение кортизола.

"Вы можете не заметить последствий, как при настоящей пищевой аллергии. Но со временем незначительное воспаление, которое возникает из-за пищевой чувствительности, повысит уровень кортизола и будет держать ваше тело в состоянии стресса", — говорит Кристина Форд, сертифицированный помощник врача и консультант по функциональному здоровью и питание.

Она добавила, что кортизол может оказывать влияние на аппетит и тягу, когда он связывается со специфическими рецепторами в нашем гипоталамусе. Это высвобождает гормоны голода и нарушает регуляцию других гормонов, что приводит к повышению аппетита.

Снеки, закуски

Печенье, крендели, чипсы тортилья — это продукты, которые подвергаются большей обработке, что может усугубить тревогу и психологический стресс.

"Злоупотребление обилием этих продуктов может привести к чувству вины и стыда, что может еще больше усилить уровень стресса", — говорит зарегистрированный диетолог Мэри Сабат, тренер и владелец Body Design by Mary.

Сода

Сладкие напитки, такие как газировка и сладкий чай со льдом, могут вызвать скачок уровня сахара в крови с последующим падением, что может привести к усталости и раздражительности, двум распространенным симптомам стресса.

"Сода вызывает высвобождение гормона кортизола, чтобы помочь организму справиться со стрессом. Высокий уровень кортизола может привести к накоплению жира в области живота, а также к тяге к большему количеству сладкой и обработанной пищи", — говорит Сабат.

Алкоголь

Бокал вина во время ужина и еще один во время просмотра фильма может показаться полезным способом избавиться от стресса, но исследователи говорят, что в ответ на алкоголь уровень кортизола может быть выше, чем уровень, обычно наблюдаемый в ответ на стрессовые события.

А вот еще один способ, которым алкоголь приводит к увеличению веса в результате стресса: "Употребление алкоголя нарушает сон", — отмечает диетолог Лиза Ричардс, автор "Диеты против кандиды".

Недостаточный или нарушенный сон повышает кортизол и часто вызывает утреннюю тягу к пище с высоким содержанием углеводов и жира.

Вафли

"Переработанные углеводы, такие как вафли и белый хлеб, быстро перевариваются, что приводит к прыжку, а затем и падение уровня сахара в крови, что может привести к чувству тревоги, вялости и раздражительности", — говорит Сони Шерпа, доктор медицинских наук, врач из Nature's.

По ее словам, употребление таких продуктов запускает центры "вознаграждения" в нашем мозгу, создавая временное чувство удовольствия, которое побуждает нас есть больше.

Доктор Шерпа добавляет, что продукты, не обеспечивающие достаточное питание, могут вызвать стресс в нашем теле и мозге.

Жареные блюда

Жареные во фритюре продукты, такие как жареная курица, картофель фри, рыба в кляре, а также такие продукты, как панировка и жареные палочки моцареллы, играют важную роль в повышении гормонов стресса.

"Эти продукты, как правило, содержат трансжиры, которые, как известно, усиливают воспаление в организме, что приводит к повышению уровня кортизола", — говорит Форд.

Он добавляет, что тогда телу труднее расщеплять трансжиры, оно не может использовать их как непосредственный источник топлива. Поэтому он будет накапливать их, что требует дополнительной работы с системой организма.

Согласно журналу Advances in Nutrition, самые плохие виды трансфакторов известны как промышленные трансжирные кислоты, которые являются частично гидрогенизированными растительными маслами, способствующими сердечно-сосудистым заболеваниям. Они все еще содержатся во многих обработанных пищевых продуктах и подсолнечном масле, которые используются для жарки пищи.

Пицца

"Фаст-фуды, такие, как гамбургеры и пицца с высоким содержанием соли, жира и калорий, также приводят к увеличению гормонов стресса", — говорит доктор Шерпа.

Она отмечает, что молочные продукты с высоким содержанием жира тоже вызывают стресс и могут добавить дополнительный жир и калории в ваш рацион, не обеспечивая никакой питательной ценности.

"Признание того, что вы питаетесь не так здорово, как могло бы, часто способствует психологическому стрессу из-за самокритики", — добавила она.

Напомним, недавно диетологи поделились рядом секретов о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

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