ТОП-9 шкідливих продуктів, які викликають ожиріння через заїдання стресу

Потрібно зосередитись на здоровій їжі, яка допоможе уникнути стресу

Заїдання стресу солодощами, чипсами або іншою шкідливою їжею не тільки веде до набору зайвої ваги, але і може істотно погіршити психологічний стан. Ось перелік шкідливих продуктів, які викликають ожиріння через заїдання стресу.

Про це пише видання Eat This, Not That.

Круасани та кекси

Можливо, важко повірити, що смачна випічка, як-от пластівчасті круасани з маслом і тістечка з цукром, може викликати таку саму гормональну реакцію, як бос-тиранин, але це правда.

"У цих продуктах багато цукру, жиру та рафінованих вуглеводів, які можуть спричинити або посилити стрес, спричиняючи різке підвищення рівня кортизолу", — каже доктор медичних наук, лікар зі спортивної медицини Келлі Міддлтон.

Вона додала, що окрім кортизолу, ці продукти спонукають до виділення іншого гормону, інсуліну. Цю їжу часто називають "їжею-тригером", оскільки вона викликає потік інсуліну, який сигналізує мозку, що потрібно більше цукру (енергії).

Кава

Ранок — це найгірший час для чашки кави, якщо ви хочете уникнути збільшення ваги, спричиненого стресом. Рівень кортизолу в організмі природно підвищується і падає протягом дня відповідно до гормонального циклу, відомого як циркадний годинник.

Дослідження показують, що організм виділяє найбільшу кількість кортизолу між 6 та 10 ранку, щоб допомогти вам прокинутися. Кофеїн сприяє виробленню більшої кількості кортизолу, тому ранковий поштовх виникає саме тоді, коли рівень кортизолу в організмі досягає максимуму.

"Але чашка кави в будь-який час доби може підвищити рівень гормонів стресу "та викликати почуття тривоги та стресу. Це може призвести до тяги до цукру та вуглеводів, що може ще більше посилити збільшення ваги", — каже Барбара Коваленко, RD та консультант з питань харчування компанії Lasta.

Спагеті

Навіть якщо у вас немає целіакії, але ви можете бути дуже чутливими до глютену, такі продукти, як макарони та хліб, можуть викликати у вашому організмі виділення кортизолу.

"Ви можете не помітити наслідків, як при справжній харчовій алергії. Але з часом незначне запалення, яке виникає через харчову чутливість, підвищить рівень кортизолу та триматиме ваше тіло в стані стресу", — каже Крістіна Форд, сертифікований помічник лікаря та консультант з функціонального здоров’я та харчування.

Вона додала, що кортизол може впливати на апетит і тягу, коли він зв’язується зі специфічними рецепторами в нашому гіпоталамусі. Це вивільняє гормони голоду та порушує регуляцію інших гормонів, що призводить до підвищення апетиту.

Снеки, закуски

Печиво, кренделі, чипси тортилья — це продукти, які піддаються більшій обробці, що може посилити тривогу та психологічний стрес.

"Зловживання великою кількістю цих продуктів може призвести до почуття провини та сорому, що може ще більше посилити рівень стресу", — каже зареєстрований дієтолог Мері Сабат, тренер і власник Body Design by Mary.

Сода

Солодкі напої, такі як газована вода та солодкий чай із льодом, можуть спричинити стрибок рівня цукру в крові з подальшим падінням, що може призвести до втоми та дратівливості, двох поширених симптомів стресу.

"Сода викликає вивільнення гормону кортизолу, щоб допомогти організму впоратися зі стресом. Високий рівень кортизолу може призвести до накопичення жиру в області живота, а також до тяги до більшої кількості солодкої та обробленої їжі", — каже Сабат.

Алкоголь

Келих вина під час вечері та ще один під час перегляду фільму може здатися корисним способом позбутися стресу, але дослідники кажуть, що у відповідь на алкоголь рівень кортизолу може бути вищим, ніж рівень, який зазвичай спостерігається у відповідь на стресові події.

А ось ще один спосіб, яким алкоголь спричиняє збільшення ваги внаслідок стресу: "Вживання алкоголю порушує сон", — зазначає дієтолог Ліза Річардс, авторка "Дієти проти кандиди". А недостатній або порушений сон підвищує кортизол і часто викликає ранкову тягу до їжі з високим вмістом вуглеводів і жиру.

Вафлі

"Перероблені вуглеводи, такі як вафлі та білий хліб, швидко перетравлюються, що призводить до стрибка, а потім і падіння рівня цукру в крові, що може призвести до почуття тривоги, млявості та дратівливості", — каже Соні Шерпа, доктор медичних наук, лікар-холіст з Nature 's.

За її словами, вживання таких продуктів запускає центри "винагороди" в нашому мозку, створюючи тимчасове відчуття задоволення, яке спонукає нас їсти більше.

Доктор Шерпа додає, що продукти, які не забезпечують достатнього харчування, можуть викликати стрес у нашому тілі та мозку.

Смажені страви

Смажені у фритюрі продукти, як-от смажена курка, картопля фрі, риба в клярі, а також такі продукти, як паніровка та смажені палички моцарели, відіграють важливу роль у підвищенні гормонів стресу.

"Ці продукти, як правило, містять трансжири, які, як відомо, посилюють запалення в організмі, що спричиняє підвищення рівня кортизолу", — каже Форд.

Він додає, що тоді тілу важче розщеплювати трансжири, воно не може використовувати їх як безпосереднє джерело палива. Тому натомість воно накопичуватиме їх, що вимагає додаткової роботи з системою організму.

Згідно з журналом Advances in Nutrition, найгірші види трансфакторів відомі як промислові трансжирні кислоти, які є частково гідрогенізованими рослинними оліями, які сприяють серцево-судинним захворюванням. Вони все ще містяться в багатьох оброблених харчових продуктах і олії, які використовуються для смаження їжі.

Піца

"Фаст-фуди, такі як гамбургери та піца з високим вмістом солі, жиру та калорій, також призводять до збільшення гормонів стресу", — каже доктор Шерпа.

Вона зазначає, що молочні продукти з високим вмістом жиру також викликають стрес і можуть додати додатковий жир і калорії у ваш раціон, не забезпечуючи жодної поживної цінності.

"Визнання того, що ви харчуєтеся не так здорово, як могло б, часто сприяє психологічному стресу через самокритику", — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно дієтологи поділилися низкою секретів про те, як харчуватися, щоб сповільнити старіння.