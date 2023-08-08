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Врачи рассказали, как сохранить печень здоровой: действенные советы

8 августа 2023 09:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Врачи рассказали, как сохранить печень здоровой: действенные советы
У женщины болит печень. Фото: Credits
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Чтобы защитить и сохранить свою печень, нужно исключить из рациона продукты, которые негативно влияют на состояние организма. Кроме того, нужно забыть о самолечении и ни в коем случае не назначать лекарство самостоятельно.

Об этом пишет news24.

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Врачи утверждают, что на печень могут отрицательно влиять даже биодобавки или чаи из травяных сборов. В случае ощущения дискомфорта или боли, ни в коем случае не назначать себе лекарства и не заниматься самолечением.

Для того чтобы сохранить здоровье печени, раз и навсегда вычеркните из своей жизни такие вредные привычки и продукты:

Грейпфрутовый сок (этим соком категорически запрещается запивать таблетки, поскольку он делает лекарство токсичным. Кроме того, напиток может привести к превышению допустимой дозы лекарства и непредсказуемых эффектов при смешивании с медикаментами).

Алкогольные напитки (содержащиеся в алкоголе токсины поражают печень, а цирроз из-за пристрастия к спиртному является самой частой причиной пересадки этого органа).

Медикаменты (необходимо всегда принимать только те медикаменты, которые назначил врач и внимательно ознакомляться с инструкцией).

Лишний вес (избыточный вес приводит к образованию жира в печени. Это одна из причин, которые провоцируют развитие цирроза, поэтому контролируйте массу тела).

Отсутствие прививок от вирусных гепатитов (здоровье печени можно защитить своевременной терапией, скринингом и прививками).

Напомним, недавно ученые узнали, что любимец многих, зеленый чай, не так уж полезен, как считается. Да, оказалось, что ботанические токсины, которые есть в листьях чайного дерева, вредят нашей печени.

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