Врачи рассказали, как сохранить печень здоровой: действенные советы
Чтобы защитить и сохранить свою печень, нужно исключить из рациона продукты, которые негативно влияют на состояние организма. Кроме того, нужно забыть о самолечении и ни в коем случае не назначать лекарство самостоятельно.
Об этом пишет news24.
От каких продуктов нужно отказаться, чтобы уберечь печень
Врачи утверждают, что на печень могут отрицательно влиять даже биодобавки или чаи из травяных сборов. В случае ощущения дискомфорта или боли, ни в коем случае не назначать себе лекарства и не заниматься самолечением.
Для того чтобы сохранить здоровье печени, раз и навсегда вычеркните из своей жизни такие вредные привычки и продукты:
Грейпфрутовый сок (этим соком категорически запрещается запивать таблетки, поскольку он делает лекарство токсичным. Кроме того, напиток может привести к превышению допустимой дозы лекарства и непредсказуемых эффектов при смешивании с медикаментами).
Алкогольные напитки (содержащиеся в алкоголе токсины поражают печень, а цирроз из-за пристрастия к спиртному является самой частой причиной пересадки этого органа).
Медикаменты (необходимо всегда принимать только те медикаменты, которые назначил врач и внимательно ознакомляться с инструкцией).
Лишний вес (избыточный вес приводит к образованию жира в печени. Это одна из причин, которые провоцируют развитие цирроза, поэтому контролируйте массу тела).
Отсутствие прививок от вирусных гепатитов (здоровье печени можно защитить своевременной терапией, скринингом и прививками).
Напомним, недавно ученые узнали, что любимец многих, зеленый чай, не так уж полезен, как считается. Да, оказалось, что ботанические токсины, которые есть в листьях чайного дерева, вредят нашей печени.