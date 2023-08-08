Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дієти arrow Лікарі розповіли, як зберегти печінку здоровою: дієві поради arrow

Лікарі розповіли, як зберегти печінку здоровою: дієві поради

8 серпня 2023 09:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лікарі розповіли, як зберегти печінку здоровою: дієві поради
У жінки болить печінка. Фото: Credits
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Для того, аби захистити та зберегти свою печінку, потрібно виключити з раціону продукти, які негативно впливають на стан організму. Окрім того, потрібно забути про самолікування і в жодному разі не призначати ліки самостійно. 

Про це пише news24.

Читайте також:

Від яких продуктів потрібно відмовитись, аби вберегти печінку

Лікарі стверджують, що на печінку можуть негативно впливати навіть біодобавки або чаї з трав’яних зборів. У разі відчуття дискомфорту чи болю ні в якому разі  не призначати собі ліки та не займатись самолікуватись. 

Для того, аби зберегти здоров’я печінки, раз і назавжди викресліть зі свого життя такі шкідливі звички та продукти:

Грейпфрутовий сік (цим соком категорично забороняється запивати таблетки, оскільки він робить ліки токсичними. Крім того, напій може призвести до перевищення допустимої дози ліків і непередбачуваних ефектів при змішуванні з медикаментами).

Алкогольні напої (токсини, які містяться в алкоголі вражають печінку, а цироз через пристрасть до спиртного є найчастішою причиною пересадки цього органу). 

Медикаменти (необхідно завжди приймати лише ті медикаменти, які призначив лікар та уважно ознайомлюватись з інструкцією).

Зайва вага (надмірна вага спричиняє утворення жиру в печінці. Це одна з причин, які провокують розвиток цирозу, тому контролюйте масу тіла). 

Відсутність щеплень від вірусних гепатитів (здоров’я печінки можна захистити своєчасною терапією, скринінгом і щепленнями).

Нагадаємо, нещодавно вчені дізналися, що улюбленець багатьох, зелений чай, не такий вже й корисний, як вважається. Так, виявилось, що ботанічні токсини, які є в листі чайного дерева, шкодять нашій печінці. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз