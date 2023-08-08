Лікарі розповіли, як зберегти печінку здоровою: дієві поради

У жінки болить печінка. Фото: Credits

Для того, аби захистити та зберегти свою печінку, потрібно виключити з раціону продукти, які негативно впливають на стан організму. Окрім того, потрібно забути про самолікування і в жодному разі не призначати ліки самостійно.

Про це пише news24.

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Лікарі стверджують, що на печінку можуть негативно впливати навіть біодобавки або чаї з трав’яних зборів. У разі відчуття дискомфорту чи болю ні в якому разі не призначати собі ліки та не займатись самолікуватись.

Для того, аби зберегти здоров’я печінки, раз і назавжди викресліть зі свого життя такі шкідливі звички та продукти:

Грейпфрутовий сік (цим соком категорично забороняється запивати таблетки, оскільки він робить ліки токсичними. Крім того, напій може призвести до перевищення допустимої дози ліків і непередбачуваних ефектів при змішуванні з медикаментами).

Алкогольні напої (токсини, які містяться в алкоголі вражають печінку, а цироз через пристрасть до спиртного є найчастішою причиною пересадки цього органу).

Медикаменти (необхідно завжди приймати лише ті медикаменти, які призначив лікар та уважно ознайомлюватись з інструкцією).

Зайва вага (надмірна вага спричиняє утворення жиру в печінці. Це одна з причин, які провокують розвиток цирозу, тому контролюйте масу тіла).

Відсутність щеплень від вірусних гепатитів (здоров’я печінки можна захистити своєчасною терапією, скринінгом і щепленнями).

Нагадаємо, нещодавно вчені дізналися, що улюбленець багатьох, зелений чай, не такий вже й корисний, як вважається. Так, виявилось, що ботанічні токсини, які є в листі чайного дерева, шкодять нашій печінці.