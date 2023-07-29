Кому категорически нельзя есть яйца: объяснение диетологов

Девушка кушает яйцо. Фото: politeka

Куриные яйца — кладезь белка и множества витаминов и минералов, включая группы А и В, фолиевую кислоту, цинк и селен. Но не всем рекомендуется употреблять их в пищу.

Об этом пишет УНИАН.

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Кому нельзя кушать яйца

Эксперты в области питания говорят, что некоторые люди могут испытывать дискомфорт после потребления вареных яиц, и есть объяснение этому. Дело в том, что куриные яйца находятся в числе продуктов с высоким риском аллергии, причем часто люди не переносят именно белок. Таким образом, те, кто сталкивается с проблемами после употребления яиц, должны осознавать возможные причины.

К тому же, следует избегать употребления вареных яиц при следующих заболеваниях: острый панкреатит, язва, проблемы с печенью, травмы желудочно-кишечного тракта, наличие камней в желчном пузыре.

Многие специалисты рекомендуют для здорового человека употреблять 2-3 яйца в неделю, но при этом следить за уровнем холестерина. При его повышенном содержании, допустимое количество яиц стоит уменьшить. Также стоит учесть, что яичный желток достаточно калориен, поэтому люди, желающие похудеть, могут урезать его количество или вовсе исключить.

С чем нельзя сочетать яйца

Медики говорят, что следует избегать сочетания вареных яиц с такими продуктами, как: сыр, мясные изделия, хлеб, рыба, картошка, майонез.

Вместо этого предпочтительно сочетать яйца с овощами или зеленью либо употреблять их отдельно.

Напомним, что проблемы с пищеварением, включая повышенную кислотность, газы, расстройство желудка и вздутие живота, встречаются у многих из нас. Есть определенные продукты, которые могут вызвать эти симптомы в желудочно-кишечном тракте.