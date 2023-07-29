Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Диеты arrow Кому категорически нельзя есть яйца: объяснение диетологов arrow

Кому категорически нельзя есть яйца: объяснение диетологов

29 июля 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кому категорически нельзя есть яйца: объяснение диетологов
Девушка кушает яйцо. Фото: politeka
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Куриные яйца — кладезь белка и множества витаминов и минералов, включая группы А и В, фолиевую кислоту, цинк и селен. Но не всем рекомендуется употреблять их в пищу.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Кому нельзя кушать яйца

Эксперты в области питания говорят, что некоторые люди могут испытывать дискомфорт после потребления вареных яиц, и есть объяснение этому. Дело в том, что куриные яйца находятся в числе продуктов с высоким риском аллергии, причем часто люди не переносят именно белок. Таким образом, те, кто сталкивается с проблемами после употребления яиц, должны осознавать возможные причины.

К тому же, следует избегать употребления вареных яиц при следующих заболеваниях: острый панкреатит, язва, проблемы с печенью, травмы желудочно-кишечного тракта, наличие камней в желчном пузыре.

Многие специалисты рекомендуют для здорового человека употреблять 2-3 яйца в неделю, но при этом следить за уровнем холестерина. При его повышенном содержании, допустимое количество яиц стоит уменьшить. Также стоит учесть, что яичный желток достаточно калориен, поэтому люди, желающие похудеть, могут урезать его количество или вовсе исключить.

С чем нельзя сочетать яйца

Медики говорят, что следует избегать сочетания вареных яиц с такими продуктами, как: сыр, мясные изделия, хлеб, рыба, картошка, майонез.

Вместо этого предпочтительно сочетать яйца с овощами или зеленью либо употреблять их отдельно.

Напомним, что проблемы с пищеварением, включая повышенную кислотность, газы, расстройство желудка и вздутие живота, встречаются у многих из нас. Есть определенные продукты, которые могут вызвать эти симптомы в желудочно-кишечном тракте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз